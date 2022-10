OM-Sporting: la colère de Tudor dans le tunnel à cause du retard des Portugais

Igor Tudor était passablement agacé dans le tunnel du Vélodrome ce mardi soir quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et le Sporting. Le coach olympien reprochait à l’organisation, et peut-être aussi aux Portugais, de trop tarder à entrer sur la pelouse, alors que le coup d’envoi a été retardé à cause du retard du car du Sporting.

Igor Tudor est apparu très agacé dans le tunnel du Vélodrome. Ce mardi soir, alors que l’Olympique de Marseille était censé affronter le Sporting Portugal à 18h45 (sur RMC Sport 1) pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, le coup d’envoi a été retardé à cause du retard du car portugais, coincé dans les bouchons. Officiellement repoussé à 18h55 puis à 19h, la rencontre a finalement débuté à... 19h07.

Les Marseillais attendaient les Portugais

À 19h, les joueurs marseillais étaient prêts à entrer sur la pelouse. Seul problème: ceux du Sporting n’étaient pas encore sortis du vestiaire. Alors que les Olympiens attendent les mains sur les hanches, Tudor dit alors tout le bien qu’il pense de l’organisation. Le Croate revient à plusieurs reprises vers les officiels pour faire part de son incompréhension. Les Portugais sont finalement sortis de leur vestiaire peu avant 19h02.

La colère de Tudor dans le tunnel avant OM-Sporting © RMC Sport

Sur le terrain, devant un Vélodrome à huis clos, ce sont pourtant les Marseillais qui n’ont pas semblé à l’heure. Après moins d’une minute de jeu, le Sporting a en effet ouvert le score sur une frappe de Trincao, venu refroidir encore un peu plus un Vélodrome déjà glacial.