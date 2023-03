Indice UEFA: Nice donne du répit à la France dans le duel avec les Pays-Bas

Avec la victoire 1-0 de l'OGC Nice en Ligue Europa Conférence, l'indice UEFA de la France souffre moins de l'élimination du PSG en Ligue des champions. Le football français reste néanmoins menacé par les Pays-Bas.

Avec l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la France n'a plus qu'un seul représentant dans les compétitions européennes: l'OGC Nice. Un coup dur pour la défense de la cinquième place au classement de l'indice UEFA, qui attribuera trois billets directs (et un en tour préliminaires) pour la Ligue des champions 2024-2025. Mais heureusement, la victoire 1-0 des Aiglons contre le Sheriff Tiraspol permet au football français de respirer dans son duel qui l'oppose aux Pays-Bas.

La victoire niçoise permet à la France de gagner +0.333 et de passer à un indice de 60.664. Avec le nul 1-1 de Feyenoord contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa et la victoire 2-1 de l'AZ Alkmaar contre la Lazio en Ligue Europa Conférence, les Pays-Bas font +0.6 et affichent désormais un total de 57.900. Un écart de 2.764 séparent donc les deux nations.

Nice en paratonnerre

Pour l'heure, les points glanés par Feyenoord et Alkmaar rapportent plus. Pas seulement parce que l'OGC Nice est seul, mais parce que les Pays-Bas avaient initialement une équipe de moins dans les compétitions continentales par rapport à la France (cinq contre six). Avec la victoire et le nul, les deux clubs néerlandais ont obtenu trois points qu'il faut diviser par cinq. D'où +0.6 après cette semaine.

Mais ce rapide calcul montre aussi que le gap ne sera pas simple à combler pour le Pays-Bas. Si Nice continue sa route en Ligue Europa Conférence, les Pays-Bas seraient dans l'obligation d'enchaîner des victoires sans tirs au but pour espérer coiffer la France au poteau.

Avec Benfica qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Porto qui doit encore jouer son huitième de finale retour contre l'Inter et le Sporting qui a fait 2-2 contre Arsenal en Ligue Europa, le Portugal, 7e, revient aussi sensiblement sur la France (+0.666, 55.382). Mais l'écart demeure encore trop important pour craindre une mauvaise surprise, surtout si l'OGC Nice reste en course en C4.