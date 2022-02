Indice UEFA: record de points sur une saison pour la France

Après les victoires du PSG contre le Real en Ligue des champions et l'OM face à Qarabag en Conference League cette semaine, la France a battu son record de points à l'indice UEFA sur une saison. Et nous sommes qu'au mois de février.

Le ciel est bleu pour les clubs français en Coupes d'Europe. Après les victoires du PSG (1-0 face au Real Madrid en Ligue des champions) et de l'OM (3-1 face à Qarabag), la France a atteint un score historique à l'indice UEFA. Avec désormais 15,083 points obtenus en 2021-2022, la France a, en effet, battu son record de points sur une saison, qui datait de la saison 2009-2010 (15,000), rapporte L'Equipe. Un score a des années-lumière de l'an dernier, où les clubs français n'avaient obtenu que 7,916 points.

Une cinqième place consolidée

Toujours première de ce classement cette saison, la France (15,083) est talonnée par l'Angleterre (15,000) et les Pays-Bas (14,800). Mais ce score pourrait encore grimper car les six clubs français engagés sont toujours en lice (PSG et Lille en C1, Monaco et Lyon en C3, Rennes et Marseille en C4).

Avec ce résultat, la France est confortablement installée au cinqième rang du classement général de l'UEFA, calculé sur la base des résultats européens des cinq dernières saisons (56,748), loin derrière l'Allemagne, quatrième (71,070), mais avec un petit matelas sur le Portugal, sixième (50,382). Une position essentielle à conserver pour l'attribution des places européennes en 2023-2024, un an avant l'apparition de la nouvelle formule de la Ligue des champions.