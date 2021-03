Juve-Porto: grosse polémique sur le speaker portugais, après ses insultes contre Ronaldo

Au lendemain de l'élimination de la Juventus au stade des huitièmes de finale de Ligue des champions face au FC Porto, le speaker du club portugais a présenté ses excuses à Cristiano Ronaldo et sa famille. L'employé avait insulté l'attaquant et ses proches après cette soirée historique.

La qualification du FC Porto pour les quarts de finale de Ligue des champions a provoqué une vive réaction de son speaker. Fernando Saul, employé du club portugais, s'en est pris violemment à Cristiano Ronaldo et sa famille après le huitième de finale retour face à la Juventus, conclu sur un 3-2 (pour Porto) éliminant de facto le club de la Vieille Dame.

Fernando Saul a d'abord publié un message Instagram où il traite notamment Cristiano Ronaldo de "cochon", tout en souhaitant voir "une vidéo de Dolores (sa mère, NDLR) et les autres membres de sa famille édentés". Le speaker se réjouissait que Porto ait battu "les voleurs italiens", pour se venger d'une finale de C2 entre les deux clubs en 1984.

Déjà un précédent en 2017

Des insultes rapidement regretées par son auteur, qui s'est confondu en excuses sur le même réseau social. Face au tollé provoqué, Fernando Saul a - logiquement - effacé le premier message pour laisser le second. "Je tiens à m'excuser auprès de Ronaldo et de sa famille s'ils ont senti que je leur manquais de respect, avec les publications que j'ai faites hier soir à chaud après une nuit historique, a regretté Fernando Saul. J'ai donc l'humilité de l'admettre, j'ai dépassé les limites et je m'en excuse."

Ce n'est pas la première fois que Fernando Saul se retrouve dans la tourmente. En 2017 déjà, il s'était fait remarquer lors d'une rencontre face à Benfica. "On en a assez d'être volés", lançait-il dans son micro. Face aux critiques, le FC Porto avait sanctionné Fernando Saul en l'écartant des terrains pendant 30 jours.