Juventus-Porto: Capello démolit Ronaldo pour son attitude sur le coup franc décisif

Après l'élimination de la Juventus par le FC Porto malgré la victoire (3-2), plusieurs consultants italiens ont analysé les raisons de cette terrible désillusion. Fabio Capello, entraîneur de la Vieille Dame de 2004 à 2006, a désigné Cristiano Ronaldo comme responsable sur le deuxième but portugais.

Pour la troisième année consécutive, après l'Ajax et l'OL, la Juventus a été éliminée de la Ligue des champions par une équipe plus faible qu'elle sur le papier. Malgré sa victoire face au FC Porto mardi soir (3-2 a.p.), la Vieille Dame ne verra pas les quarts de finale cette saison.

"Il n'a aucune excuse"

Une grande déception pour la Juve et Cristiano Ronaldo. Malheureusement, l'attaquant portugais n'a pas su peser lors du match retour, comme à l'aller, et peut être considéré comme fautif sur le deuxième but portugais inscrit en prolongation par Sergio Oliveira sur un coup franc lointain.

C'est en tout cas l'avis de Fabio Capello, entraîneur de la Juventus entre 2004 et 2006, qui a démoli CR7 au micro de Sky Italia après la rencontre: "Cristiano Ronaldo saute et se tourne dans le mur. Celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur de prendre le ballon. C'est une erreur impardonnable, il n'a aucune excuse".

Un mur bien friable

Alors que la Juve menait 2-1 et que les deux équipes se dirigeaient tout droit vers la séance de penalty, le FC Porto a obtenu un coup franc plein axe à 30m des buts de Wojciech Szczęsny. Présent dans le mur, Ronaldo a en effet laissé passer le ballon, en se retournant, alors que ses deux autres coéquipiers à ses côtés n'adoptaient pas non plus un comportement très efficace en sautant très haut sur une frappe à ras de terre.

Une action qui a donc particulièrement déplu à Capello, qui n'entraîne plus depuis 2018 et son départ de Chine. Pour Ronaldo, apparu totalement dépité après ce deuxième but portugais, cette élimination est un coup dur. CR7 était arrivé en Italie il y a trois ans avec la ferme intention de remporter la C1 avec la Juve. Le pari est pour le moment raté.