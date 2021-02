Juventus: Cristiano Ronaldo est "égoïste" et incompatible avec Pirlo pour Cassano

Antonio Cassano n'a pas été tendre avec Cristiano Ronaldo après la défaite de la Juventus mercredi face au FC Porto (2-1), en huitième de finale aller de Ligue des champions. L'ancien attaquant a souligné selon lui l'incompatibilité du profil du Portugais avec le style de jeu d'Andrea Pirlo.

La Juventus a déçu face au FC Porto (2-1) mercredi lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions. Et pour Antonio Cassano, l'ancien attaquant notamment de l'AS Rome, Cristiano Ronaldo est difficilement compatible avec le plan de jeu d'Andrea Pirlo.

"Je l'ai toujours dit, étant donné qu'il est un phénomène et qu'il a marqué un milliard de buts, que cela pourrait être difficile avec l'idée du football d'Andrea Pirlo, a lancé au cours d'un live Twitch sur la chaîne de Christian Vieri celui qui a porté à 39 reprises le maillot de la Squadra Azzurra. Il marque un but par match, c'est vrai, mais il a du mal avec les idées d'Andrea. Il a toujours été un peu égoïste, il se fiche que les autres marquent des buts, c'est le genre de joueur qui vit pour marquer."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Juve-Porto

"Il a des difficultés"

Pour la première année d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus, le club de la Vielle Dame pointe seulement à la 4e position de Serie A après 22 journées. Pas forcément décrochée pour un nouveau titre, la Juventus s'en remet malgré tout souvent à CR7, qui a marqué 23 buts toutes compétitions confondues cette saison en 27 matchs.

"Les années passent pour tout le monde et il a des difficultés, a souligné pour autant Cassano. La Juventus essaie de changer ses idées et de jouer un type de football différent, en raison des qualités de Ronaldo. Il ne vit pas pour le jeu, le grand match, il vit pour le but, et en ce moment, la situation empire."

Cristiano Ronaldo aura peut-être vent de ces critiques d'ici le 9 mars prochain, pour le huitième de finale retour face au FC Porto au Juventus Stadium. Recruté pour permettre à la Juve de franchir un cap en Ligue des champions, le Portugais sera forcément attendu au tournant pour renverser la situation.