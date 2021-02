Porto-Juve, les compos: Rabiot titulaire, pas Morata

Amoindrie, la Juventus Turin défie ce mercredi soir le FC Porto en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Andrea Pirlo a notamment décidé d'aligner Adrien Rabiot et Dejan Kulusevski.

C’est une Juventus quelque peu amoindrie qui se déplace ce mercredi soir sur le terrain du FC Porto (21h sur RMC Sport), en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Blessés ou en phase de reprise, Juan Cuadrado et Arthur sont absents. Aaron Ramsey, gêné ces dernières semaines par des douleurs musculaires, figure en revanche sur la feuille de match, mais il commencera sur le banc. Tout comme Alvaro Morata, Paulo Dybala et Leonardo Bonucci. Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Weston McKennie et Federico Chiesa composeront le milieu de terrain turinois.

Rabiot titulaire, pas Malang Sarr

Le duo d’attaque sera formé de Dejan Kulusevski et Cristiano Ronaldo, qui revient dans son pays avec l’objectif de rapprocher la Juve des quarts. Sortie la saison dernière par l’OL dès les huitièmes (0-1, 2-1), la Vieille Dame a un compte à régler avec la plus prestigieuse des compétitions européennes. "Ça va être compliqué, contre une équipe qui défend bien, dans un style proche de celui de celui de l'Atlético. Il faudra être patient, sans forcer nos actions car ils sont très bons en contre", a prévenu Andrea Pirlo, dont l’équipe est branchée sur courant alternatif depuis le début de la saison, comme en Serie A où elle pointe seulement à la quatrième place.

De son côté, Porto reste sur trois nuls en championnat et ne parvient pas à suivre le rythme du Sporting. Mais Sergio Conceiçao s’est montré très clair en conférence de presse : "Le FC Porto a dans son ADN une mentalité gagnante et c'est la victoire que nous voulons. L'équipe est extrêmement concentrée car à ce niveau chaque détail peut faire perdre le match. Sur le plan mental nous sommes très forts."

Il s’appuiera sur l’expérience de son capitaine Pepe (37 ans) et comptera notamment sur Moussa Marega pour faire la différence devant. A noter la présence sur le banc de l’ancien défenseur niçois Malang Sarr, prêté cette saison par Chelsea.

La composition du FC Porto : Marchesin - Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Sergio Oliveira, Uribe, Otavio - Corona, Marega, Taremi

Remplaçants : Costa, Loum, Luis Diaz, Grujic, Baro, Joao Mario, Felipe Anderson, Toni Martinez, Evanilson, Nanu, Sarr, Conceiçao

La composition de la Juve : Szczesny - Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro - Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie - Kulusevski, Ronaldo

Remplaçants : Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Morata, Dybala, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Di Pardo, Frabotta, Fagioli