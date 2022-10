Maccabi Haïfa-Juve: "Cendrillon", "déprimant"… Paredes et Rabiot se font démolir par la presse italienne

Leandro Paredes et Adrien Rabiot sont dans le viseur des médias italiens après la défaite de la Juventus sur la pelouse du Maccabi Haïfa, mardi en Ligue des champions (2-0). Les deux anciens du PSG essuient de sévères critiques pour leur prestation en Israël.

Un revers accueilli avec un sentiment de honte de l’autre côté des Alpes. La Juventus s’est inclinée sur la pelouse du Maccabi Haïfa, mardi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (2-0). Face à une Vieille Dame sans idées, le club israélien l’a emporté grâce à un doublé d’Omer Atzili en première période. En frappant plus de fois au but que son prestigieux adversaire (14 tirs à 10), qui a tout de même eu la possession (58%).

Déjà battu par le PSG au Parc des Princes (2-1) et par Benfica à domicile (1-2), la Juventus compte désormais trois défaites en quatre matchs de C1. Une première dans son histoire. Au lendemain de ce fiasco au stade Sammy Ofer, les joueurs de Massimiliano Allegri, maintenu dans ses fonctions pour l’instant, se font torpiller dans la presse italienne. Leandro Paredes en tête.

"Condition physique déprimante"

"Personne ne s'attendait à Pirlo, mais pas à ce milieu qui ne fait pas une ouverture, ne donne pas de rythme, ne couvre pas et ne prend pas ses responsabilités. Condition physique déprimante", écrit la Gazzetta dello Sport à propos de l’Argentin prêté par le PSG, comme le rapporte le journaliste GuillaumeMP, spécialiste de la Serie A.

Le Brésilien Alex Sandro en prend également pour son grade dans le quotidien aux feuillets roses: "Ce qu’il fait sur le terrain devrait faire l’objet d’une étude scientifique: il n’attaque pas, il ne défend pas, tente une incursion et disparaît". La Reppublica tire elle aussi sur Paredes, en critiquant sa nonchalance sur le pré et ses touches de balle superflues qui ralentissent le jeu: "On dirait un joueur qui passe par là et dit: ‘Ah, il y a un match? Qui joue?" Même constat pour la Stampa, qui assène: "Paredes n’a pas envie et ça se voit".

"Le carrosse se transforme en citrouille"

Le journal publié à Turin égratigne également Adrien Rabiot, en faisant une référence à Disney: "C’est le Cendrillon bianconera. Minuit arrive et le beau carrosse redevient une citrouille". De quoi mesurer la déception qui entoure les performances du club piémontais cette saison. Après neuf journées, la Juventus occupe une triste 8e place en championnat, à dix points du leader Naples. Les partenaires de Dusan Vlahovic joueront leur survie en Ligue des champions mardi prochain dans l’antre du Benfica. Avec l’obligation de l’emporter.