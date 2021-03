Juventus-Porto: Ronaldo face à sa bête noire

Impuissant et frustré à l’aller (défaite 2-1), Cristiano Ronaldo tentera de réagir ce mardi soir lors de Juventus-Porto en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Mais face au club portugais, la tâche est rarement aisée pour CR7.

Sept matchs disputés, un seul but marqué: rares sont les équipes face à qui Cristiano Ronaldo a autant de mal. Sur la scène européenne et les 55 clubs qu’il a affrontés depuis 2002, le FC Porto fait partie des cinq qui lui résistent le plus. Et c'est dans ce contexte que l'attaquant de la Juventus va tenter de réagir ce mardi soir à la défaite aller (2-1) lors du 8e de finale retour de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport).

Si l’on réduit le spectre aux équipes rencontrées au moins trois fois, il n’y a que face à l’Inter Milan et Liverpool que le meilleur buteur de l’histoire de la C1 a si peu marqué (un but aussi).

La star de la Juventus Cristiano Ronaldo lors du 8e de finale aller de Ligue des champions à Porto, le 17 février 2021

En sept rencontres, CR7 ne s’est d'ailleurs imposé qu’une seule fois contre le FC Porto, pour deux nuls et quatre défaites. Parmi ces revers, l’un a déjà conduit à une élimination en Ligue des champions. C’était lors de l’édition 2003-2004, quand le Portugais jouait à Manchester United: les hommes de Ferguson, sans Ronaldo sorti sur blessure, étaient repris en toute fin de match et concédaient le nul 1-1 à Old Trafford, scellant leur élimination après la défaite 2-1 à l’aller.

Au bon souvenir de 2009

Furieux au terme du match aller, à cause d'une action litigieuse qui aurait pu lui offrir un penalty, le Portugais s’est recentré sur la rencontre à venir, à en croire Leonardo Bonucci: "Quand arrive ce genre de match, il est à fond. On sait que lui, il jouerait seulement des parties de LDC. Donc vous pouvez imaginer son énergie avant le match." Même son de cloche chez Andrea Pirlo, son entraîneur: "Je le sens bien. Ce genre de matchs sont les siens. Il l’a toujours démontré toutes ces années. Et quand arrive ce genre de matchs, il est impatient de les jouer. Il est très en forme."

Face à Porto ce mardi soir, la tâche sera ardue: les Dragons sont invaincus sur leurs quatorze derniers matchs à l'extérieur et la Juventus reste sur une série de trois éliminations en C1 en ayant reçu au match retour. Mais pour de se donner un peu d’espoir, CR7 peut se remémorer son avant-dernier match contre le FCP, en 2009, lors de sa dernière saison en Angleterre. Après un match nul décevant à l’aller à Old Trafford (2-2), les Mancuniens s'étaient imposés 1-0 au stade du Dragon, grâce à une sublime frappe de Cristiano Ronaldo. Son seul but et sa seule victoire face à Porto. Ce soir, il aura l’occasion de doubler ses statistiques.