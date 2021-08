L'UEFA dévoile les nommés pour le trophée du meilleur joueur de l'année, sans Messi

L'UEFA a publié ce jeudi la liste des nommés pour le trophée de meilleur joueur de l'année. Lionel Messi n'en fait pas partie, à l'inverse de N'Golo Kanté.

L’UEFA a dévoilé ce jeudi les noms des footballeurs et des footballeuses en lice pour les distinctions de joueur et de joueuse de l’année 2021. L’annonce des lauréats aura lieu à l’occasion de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, le 26 août prochain, à Istanbul. Un jury composé d'entraîneurs et de journalistes a retenu Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) et N'Golo Kanté (Chelsea) en tant que finalistes. Pas de Lionel Messi, qui a quitté le FC Barcelone cet été pour s'engager avec le PSG.

Premier joueur de l'histoire - avec Emerson - à remporter la même année la Ligue des champions, l'Euro et la Supercoupe d'Europe, Jorginho part peut-être avec une petite longueur d'avance sur ses rivaux. Comme son coéquipier italien, N'Golo Kanté sort d'une grosse saison en club, mais le parcours raté des Bleus à l'Euro (élimination dès les huitièmes de finale) pourrait le pénaliser. De Bruyne, lui, a été l'un des principaux artisans du titre de champion d'Angleterre décroché par Manchester City. Avec la Belgique, il a été stoppé par l'Italie en quarts de finale de l'Euro.

Guardiola, Tuchel ou Mancini meilleur entraîneur

Derrière ce trio, le top 10 est complété par Lionel Messi, Robert Lewandowski (tenant du titre), Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Raheem Sterling, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Chez les entraîneurs, Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italie) et Thomas Tuchel (Chelsea) ont été sélectionnés par le jury. A noter que Christophe Galtier, devenu champion de France avec Lille avant de filer à l'OGC Nice, a pris la huitième place. Derrière Unai Emery, Diego Simeone, Antonio Conte, Gareth Southgate, mais devant Ole Gunnar Solskjær et le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand. Une belle reconnaissance pour le technicien français.

Du côté des dames, trois joueuses du Barça sont en concurrence : Jennifer Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas. Quant au titre de meilleur(e) entraîneur(e) d'une équipe féminine, il reviendra cette année à Lluis Cortés (Barcelone), Emma Hayes (Chelsea) ou Peter Gerhardsson (Suède).