La Juventus veut quitter la Super League, le Real et le Barça derniers "survivants" du projet

La Juventus aurait communiqué au Real Madrid et au FC Barcelone son intention de quitter la Super League. Comme les deux géants espagnols, le club italien est l'une des dernières équipes engagées dans ce projet de compétition concurrente de la Ligue des champions.

Il n'en restera peut-être bientôt qu'un. Lancé en avril 2021 par douze clubs frondeurs, le projet de Super League a rapidement capoté avec le retrait de neuf équipes. Depuis presque deux ans, il ne reste plus que trois géants du football continental engagés dans cette initiative: le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

Toutefois, selon les informations publiées ce mardi par les médias AS et Marca, le club bianconero a communiqué aux deux rivaux ibériques sont intention de quitter la Super League via un courrrier envoyé par son directeur général Maurizio Scanavino. Malgré le lancement d'une nouvelle mouture de la compétition par la société A22 Sports Management en février 2023, le projet voué à supplanter la Ligue des champions et les compétitions organisées par l'UEFA se retrouve à nouveau en difficulté.

L'UEFA à l'origine du potentiel retrait de la Juve?

Sanctionnée par les instances sportives italiennes en raison de comptes frauduleux, la Juventus n'a pas voulu se mettre à dos l'UEFA. Selon les éléments transmis par le directeur général turinois au Barça et au Real dans son courrier pour annoncer la volonté de se retirer de la Super League, l'UEFA a menacé d'exclure le récent septième de Serie A de toutes les compétitions européennes pendant cinq ans.

Farouchement opposée à la Super League, l'instance présidée par Aleksander Ceferin semble donc être passée à la vitesse supérieure en faisant pression sur les derniers membres du projet.

Afin de résoudre les questions légales d'un désengagement de la Juventus, le retrait de l'équipe piémontaise pourrait se boucler dans quelques semaines selon les médias espagnols.

Membre majeur de la Super League en avril 2021, et notamment en raison du rôle joué par l'ancien patron turinois Andrea Agnelli, la Vieille Dame semble désormais vouloir se concentrer sur son retour au premier plan sportif. Quitte à abandonner le projet de Super League.

La Juve confirme son envie de quitter la Super League mais dément les menaces de l'UEFA

Après la publication des éléments autour d'un désengagement des Bianconeri dans la presse espagnole, la Juventus a officiellement pris la parole sur le sujet. Dans un communiqué publié sur son site, le club piémontais a confirmé avoir écrit au Real Madrid et au FC Barcelone pour leur signifier son intention de quitter la Super League.

"En référence aux rumeurs parues dans la presse d'aujourd'hui, la Juventus informe qu'elle a envoyé une communication aux deux autres clubs qui, comme la Juventus, n'ont pas exercé leur retrait du projet Super League afin d'engager une période de discussion entre les trois clubs concernant l'éventuelle sortie de la Juventus du projet de la Super League, a indiqué la Juve dans son communiqué. Le club procédera à toute communication en vertu de la loi suite au résultat des discussions et évaluations concernant ce qui précède, en précisant que bon nombre des éléments rapportées par la presse concernant le contenu de la communication (y compris toute référence à de prétendues menaces de sanctions éventuelles par de l'UEFA) ne sont pas vraies."