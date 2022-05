La Super Ligue et “ses milliardaires”, encore une fois dans le viseur d'Aleksander Čeferin

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin s’est une nouvelle fois exprimé sur le projet de Super Ligue lors du Congrès annuel de l’UEFA ce mercredi à Vienne. Le dirigeant Slovène a notamment pointé du doigt “les milliardaires et oligarques” du monde du football.

Au lendemain de l’adoption de la réforme de la Ligue des champions, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin a une nouvelle fois égratigné la Super Ligue et ses instigateurs. Selon lui, la Super Ligue est “le projet d'une poignée de milliardaires qui n'acceptent pas l'idée que l'on peut perdre sur le terrain.” Avant d’ajouter que "ces milliardaires et oligarques piétinent toutes les valeurs du football.”

Čeferin a également tenu a appuyer la nouvelle réforme de la Ligue des champions, adoptée ce mardi, qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024/2025: “En tant qu'instance dirigeante ayant pour devoir de défendre l'intérêt général plutôt que les intérêts d'une minorité, nous avons décidé, avec le club de l'ECA (Association européenne des clubs), de rester fidèles à nos principes et valeurs : le sport, le mérite et le but avant le profit.”

Le juriste de 54 ans défend cette réforme comme étant un moyen de lutter contre le football élitiste: “Dans l'adversité, nous avons été forts, nous sommes restés unis et ensemble nous avons trouvé les solutions dont nous avions besoin. Quand nous sommes unis, le football est le gagnant (...) Étant donné que l'UEFA écoute la plupart des clubs, des supporters et des entraîneurs et trace une fois pour toutes une ligne basée sur le concept de qualification pour les compétitions de l'UEFA basée sur les coefficients, de cette façon, nous pouvons dire que nous avons avancé ”

Čeferin envisage toujours de suspendre les membres de la Super Ligue

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Čeferin a continué sa croisade contre la Super Ligue et ses fondateurs. Le président de l’UEFA a d’ailleurs glissé que des sanctions contre ces clubs étaient toujours “possibles” à condition que la Commission de discipline de l'UEFA l’entende de cette oreille. Parmi les sanctions possibles, une exclusion des compétitions européennes sur une ou plusieurs saisons a un temps été évoquée. En cas d'interdiction, quelques cadors européens pourraient attendre avant de goûter à la nouvelle recette de la Ligue des champions.