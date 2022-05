PSG: Ceferin se défend de temporiser à prendre des sanctions contre Al-Khelaïfi après Madrid

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, s’est agacé face aux allégations selon lesquelles bénéficierait d’un passe-droit après ses violentes critiques contre l’arbitre suite à l’élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Deux mois après l’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, aucune sanction n’a encore été prononcée contre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, président et directeur sportif parisiens qui s’en étaient pris durement aux arbitres de la rencontre. Une enquête disciplinaire a été ouverte par la confédération européenne mais aucune conclusion n’a encore été rendue.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, s’est agacé à l’idée selon laquelle l’instance temporiserait en raison des fonctions importantes d’Al-Khelaïfi à la tête de l'association des clubs européens (ECA) et des récents dossiers brûlants (fair-play financier, nouveau format de la Ligue des champions...) à régler.

"Personne, ni vous ni moi, ne sait ce que la commission de discipline va faire"

"Les théories conspirationnistes, c'est fantastique, a-t-il lancé dans une interview à L’Equipe. En Europe et un peu partout dans le monde, on pense toujours que tout est décidé dans une alcôve. C'est une blague. La commission de discipline a ouvert un cas et personne, ni vous ni moi, ne sait ce qu'elle va faire. Pourquoi devrais-je les appeler? Je ne le fais jamais. Ni pour le fair-play financier. Je n'ai pas le temps pour cela. Et pour juger Nasser, il n'y avait pas d'urgence. Le PSG était éliminé."

Le rapport de l’arbitre à l’issue du 8e de finale retour perdu à Madrid (3-1) avait accablé Al-Khelaïfi et Leonardo pour leurs comportements dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. "Après le match, le président et directeur sportif du PSG ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres, indique le texte. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des arbitres, en le brisant."