Le constat sans appel de Rami: "T'as des stars au PSG, des joueurs pros à Manchester City"

Dans Top of the Foot sur RMC, Adil Rami a estimé que l'élimination du PSG face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions mettait en évidence des lacunes dans le collectif parisien et la gestion des stars.

Au lendemain de l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions (4-1 en cumulé), Adil Rami s'est exprimé dans Top of the Foot sur RMC pour déplorer des lacunes dans la gestion des stars parisiennes, mais aussi par rapport à la construction de l'effectif du club de la capitale.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Ce qui me choque, c'est que t'as des stars dans le collectif parisien. À Manchester City, t'as des joueurs professionnels, des mecs qui font une équipe, avec des émotions et du caractère. Je n'ai pas ressenti ça à Paris", a déclaré ce mercredi le champion du monde.

"J'ai l'impression que les stars font Paris"

"Il ne faut pas qu'on oublie les lacunes. Il y a trop de défauts. En regardant le match, je comparais le Neymar de Barcelone à celui du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, personne ne devrait être au-dessus de l'écusson du PSG. Quand je vois les stars, j'ai l'impression que c'est eux qui font Paris", a aussi assené l'ancien défenseur marseillais.

Il estime ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo auraient pu mieux faire en amont: "Tu gères un club, tu mets des millions, mais tu dois avoir une idée de jeu et te faire respecter. (...) Star ou pas, peu importe comment tu t'appelles, tu dois respecter ta position et chacun doit faire son travail. Point barre."

Sur le même sujet Chelsea-Real Madrid en direct: Ramos et Hazard titulaires côté madrilène

Également présent dans Top of the Foot, Jérôme Rothen a lui aussi jugé que le club de la capitale devait bien identifier ses défauts pour espérer faire mieux: "Il faut aller autre part, chercher les petites erreurs, (...) être pointilleux sur certains détails."