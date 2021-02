Leipzig-Liverpool, les compos: Upamecano titulaire, du classique pour les Reds

Si le trio d'attaque de Liverpool est aligné à Budapest, ce huitième de finale retour entre Liverpool et Leipzig marque le retour d'Upamecano côté allemand.

En pleine déconfiture en championnat, Liverpool retrouve le doux parfum de la Ligue des champions contre Leipzig, ce mardi soir à Budapest. Avec l’espoir que cette double confrontations puisse l’enivrer et lui permettre de se changer les idées. Les Reds, vainqueurs de la compétition en 2019, ne sont qu’eux l’ombre d’eux-mêmes en Premier League ces dernières semaines, entre les blessures et les bourdes du gardien Alisson, qui ne parvient plus à retrouver ses esprits depuis une fin de match terrible contre Manchester City.

La meilleure défense allemande face aux Reds

Jürgen Klopp lui maintient cependant sa confiance malgré une nouvelle erreur de jugement contre Leicester, et le gardien brésilien sera bien titulaire contre Leipzig, dans une formation très classique, en 4-3-3, avec le trio d’attaque habituel Salah-Firmino-Mané. Le Sénégalais n’est plus le perce-muraille des saisons précédentes et il aurait plutôt tendance à enchaîner les contre-performances. Mais tout comme Alisson et Trent-Arnold, pour ne citer qu’eux, Klopp compte sur lui pour inverser la tendance.

Ce qui sera tout sauf aisé face à une équipe de Leipzig qui évoluera en pleine confiance, bardée de la meilleure défense de Bundesliga, composée ce mardi soir des Français Nordi Mukiele et Dayot Upamecano. Le transfuge (l’international s’est engagé en faveur du Bayern Munich pour la saison prochaine) est de retour après avoir été mis au repos vendredi. L’ancien Parisien Christopher Nkunku évoluera seul en pointe de l’attaque allemande dans un dispositif en 3-4-3, avec Marcel Sabitzer et Kevin Kampl.

La compo de Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Kampl, Sabitzer - Haidara, Nkunku, Angeliño - Olmo.

La compo de Liverpool:

Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Thiago Alcantara, Wijnaldum, Jones - Salah, Firmino, Mané.