Leipzig-PSG: "comme si l’arbitre voulait un autographe de Neymar", peste Marsh

Jesse Marsch, entraîneur du RB Leipzig, s’est emporté contre les décisions de l’arbitre qu’il a jugés partiales, mercredi lors du match nul entre son équipe et le PSG (2-2) en Ligue des champions.

Jesse Marsch était très remonté sur son banc de touche et après le coup de sifflet final du match entre Leipzig et le PSG (2-2), mercredi en Ligue des champions. L’entraîneur de l’équipe allemande a même écopé d’un carton jaune pour contestation durant la rencontre. Il a poursuivi son laïus contre les décisions du jeune Suédois, Andreas Ekberg (36 ans).

"Il n'a pas été bon"

"J'étais vraiment en colère contre la performance de l'arbitre, dès le début du match, a-t-il pesté au micro de DAZN. J'ai souvent vu tous ces grands clubs obtenir tout le respect des arbitres. La seule chose qui change, c'est quand j'intensifie mes émotions. Je le répète: soit tu avales tout, soit tu réagis avec émotion pour obtenir un peu plus de respect. Dans de nombreux moments, c'était comme s'il voulait un autographe de Neymar après le match. Bien sûr, c'est bien d'avoir Mbappé, Neymar et Di Maria ici à Leipzig. Mais ayons un match normal dont on peut dire: c'était juste."

"Il ne nous a pas protégés et cela a été ma seule manière de lui montrer ma colère, a-t-il ajouté. Il n'a pas été bon. Même pour le deuxième penalty, il a dû regarder le VAR alors que la faute était évidente!"

Son équipe a égalisé en fin de match sur un penalty de Dominik Szoboszlai consécutif à une faute de Presnel Kimpembe sur Christopher Nkunku. L’arbitre a vérifié l’action à la vidéo avant de siffler la faute en faveur de Leipzig. Le club allemand décroche son premier point dans la compétition et conserve une toute chance de qualification pour la Ligue Europa.