Leipzig: Tedesco démis de ses fonctions d'entraîneur après la claque face à Donetsk

Domenico Tedesco (36 ans), entraîneur de Leipzig, a été démis de ses fonctions ce mercredi, au lendemain de la lourde défaite à domicile face au Shakhtar Donetsk (1-4) en Ligue des champions. Il paie aussi le mauvais début de saison de son équipe en Bundesliga.

L’aventure de Domenico Tedesco (36 ans) sur le banc du RB Leipzig a duré moins d’un an. Le jeune entraîneur italo-allemand a été démis de ses fonctions ce mercredi au lendemain de la lourde défaite concédée par son équipe à domicile face au Shakhtar Donetsk (1-4) en Ligue des champions. Ses adjoints Andreas Hinkel et Max Urwantschky ont également été remerciés trois jours avant la réception de Dortmund en Bundesliga (samedi, 15h30).

Tedesco avait été nommé en décembre 2021 en remplacement de l’Américain Jesse Marsch, remercié après avoir pris la lourde succession de Julian Nagelsmann, parti au Bayern Munich. Sous ses ordres, l’équipe avait accroché sa qualification en Ligue des champions (4e de Bundesliga), remporté la Coupe d’Allemagne et atteint les demi-finales de la Ligue Europa (élimination face aux Glasgow Rangers).

Une victoire en cinq matchs de Bundesliga

Mais Leipzig vit un début de saison très compliqué avec une seule victoire en cinq matchs de championnat, pour deux nuls et deux défaites, dont une cinglante à Francfort (4-0) le week-end dernier. Le fruit d’une intersaison mouvementée avec plusieurs départs de poids (Tyler Adams, Hee-chan Hwang, Brian Brobbey, Nordi Mukiele et Ademola Lookman), pourtant comblés par plusieurs arrivées (Timo Wermer, David Raum, Xaver Schlager ou Abdou Diallo). La greffe n’a pas encore pris et Tedesco, qui a lancé sa carrière d’entraîneur professionnel à 31 ans avec le club allemand d’Erzgebirge Aue, n'y a pas résisté.

Mardi, il s’était montré désemparé par le scénario du match que son équipe a largement dominé avant de se faire punir sur quasiment chaque incursion adverse. "Le déroulement du match est incroyable, avait-il déclaré. Il reflète ce que nous avons vécu ces dernières semaines". Son capitaine, Peter Gulacsi, l’avait assuré du soutien de toute le groupe. "Si vous regardez les buts encaissés, ce n'est pas la faute de l'entraîneur, avait confié le gardien auteur d’une grosse erreur sur l’ouverture du score. Nous faisons les erreurs nous-mêmes."

Tedesco s’était dit déterminé à poursuivre son aventure. "Je me connais, à partir de demain matin, l'accent sera à nouveau mis sur Dortmund, avait-il confié. Je ne m'inquiète pas pour mon poste." Quelques heures plus tard, il a finalement pris la porte.