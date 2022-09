PSG-Juventus: Mbappé détaille son nouveau rôle à triple casquette

Auteur d’un doublé magnifique avec le PSG face à la Juventus (2-1) mardi en ligue des champions, Kylian Mbappé a détaillé son nouveau rôle sur le front de l’attaque parisienne où il décroche souvent pour faire le lien avec ses deux partenaires d’attaque.

Kylian Mbappé a inscrit deux buts d’un genre nouveau, mardi lors de la victoire du PSG face à la Juventus (2-1). L’attaquant a trompé Mattia Perin sur deux reprises sèches en première intention à la réception de passes de Neymar (5e) puis d’Achraf Hakimi (22e). Une soudaineté létale et décisive pour Paris même si l’attaquant a ensuite manqué l’occasion de gonfler ses statistiques en deuxième période. Il a notamment joué sa carte personnelle plutôt que de servir Neymar, mieux placé. L’international français a aussi beaucoup navigué sur le terrain en décrochant au milieu ou en s’exilant le côté pour chercher les ballons.

Point d'appui, joueur de profondeur et décrochage

A l’issue de la rencontre, Mbappé a détaillé cette nouvelle palette attendue par son entraîneur Christophe Galtier. "J’ai un nouveau rôle dans cette équipe, a-t-il fait remarquer au micro de Canal+. Le coach veut vraiment que je sois à la fois un point d’appui, que je serve de profondeur mais aussi que je puisse venir jouer et que je serve de liens entre Léo et Ney. J’essaie de m’adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle et d’être décisif."

Christophe Galtier a salué la performance de sa star et apprécié, aussi, cette nouvelle animation offensive. "Il (Mbappé, ndlr) a fait un grand match, une très grande première période avec deux magnifiques buts, savoure le technicien. (…) Je suis très satisfait de son match, comme je le suis de cette animation offensive. Quand ces trois joueurs (Mbappé, Neymar et Messi) sont connectés avec nos milieux et nos pistons, ça rend un jeu agréable, vif et alerte, très dangereux pour l’adversaire. Quand il y a un peu moins de gaz ou un replacement un peu difficile, ça peut nous mettre en difficulté sur un plan défensif."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Ce fut un peu le cas en seconde période où Paris a levé le pied. Mais sans dommage. La nouvelle activité de Mbappé n’a d'ailleurs pas échappé à Thierry Henry, attaquant légendaire d’Arsenal et de l’équipe de France désormais consultant sur CBS Sport. Invité à choisir entre Mbappé et Haaland, "Titi" a donné son "vote" à son compatriote. "Mbappé peut créer et finir, a-t-il analysé. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe."