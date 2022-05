Ligue des champions: après le chaos de la finale, la ministre des Sports veut "tirer des leçons pour que cela n’arrive plus jamais"

Deux jours après les incidents survenus à l’entrée du Stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, une réunion de crise est organisée ce lundi. En préambule, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a indiqué vouloir cerner les dysfonctionnements qui ont eu lieu samedi soir.

Après les scènes de chaos, l’heure est à la réflexion et à l’analyse. Ce lundi, une réunion de crise est organisée au ministère des Sports pour tenter de faire la lumière sur ce qu’il s’est passé samedi au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, où des incidents ont éclaté à plusieurs entrées de l’enceinte dionysienne. Amélie Oudéa-Castéra, la toute nouvelle ministre des Sports, s’est dit déterminée à trouver les causes de cette soirée chaotique.

“Le but de cette réunion, c’est d’arriver à cerner l’ensemble des dysfonctionnements qui se sont malheureusement produits au Stade de France samedi soir, arriver à bien les analyser et en tirer tous ensemble les leçons, les conséquences et les enseignements qui s’imposent pour que ça n’arrive plus jamais et qu’on soit idéalement préparés pour les prochains évènements sportifs internationaux”, a indiqué l’ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis autour d’une table où Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, ou encore Didier Lallement, préfet de police de Paris, ont notamment pris place.

La ministre pointe du doigt Liverpool et l'UEFA

Avant cette réunion, la ministre des Sports a déploré un manque d’encadrement des supporters anglais par le club de Liverpool et pointé du doigt l’UEFA. Selon elle, c’est bien l’afflux de supporters de Liverpool sans billet qui a provoqué le chaos aux alentours du Stade de France avant le coup d’envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid.

"La dimension de la billetterie est l’une des plus importantes à comprendre de cette affaire, savoir d’où viennent ces faux billets, a estimé Amélie Oudéa-Castéra sur RTL ce lundi matin. Comment ont-ils pu être produits en nombre si important ? L’UEFA - qui est l’organisateur – doit absolument comprendre ce qu’il s’est passé", a poursuivi la ministre, qui regrette également le manque d'encadrement des supporters anglais par le club de Liverpool, en comparaison à ceux du Real Madrid.

"Le fait que le Real ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris en prévoyant les bus depuis l’aéroport, de tout organiser d’un point à un autre - ce qui tranche radicalement avec le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature - a créé une différence majeure."