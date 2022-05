Chaos au stade de France: le vice-président de la région Île-de-France craint pour la sécurité des JO 2024

Le vice-président de la région Île-de-France, Patrick Karam, a estimé sur BFM Paris ce lundi que la France n'était pas "capable" d'organiser de grandes manifestations d'un point de vue sécuritaire, après les scènes de chaos qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

Après le chaos et le flou persistant autour des circonstances entourant le désordre survenu en marge de la finale de la Ligue des champions, l’opposition politique fait feu de tout bois contre les autorités et par extension le gouvernement d’Élisabeth Borne et de son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Invité sur BFM Paris ce lundi matin, alors que se déroule actuellement une réunion des acteurs de la finale de la Ligue des champions au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, le vice-président de la région Île-de-France Patrick Karam, chargé des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, des Loisirs, de la Citoyenneté et Politique de la ville, et de la Vie associative, a dénoncé "l’incompétence et l’échec de l’État à assurer le maintien de l’ordre".

"Nous ne sommes pas prêts à accueillir ces grands événements"

Elu en 2010, le bras droit de Valérie Pécresse, d’abord dans l’opposition avant d’intégrer la majorité de l’ex-candidate LR à l’Élysée en 2015, a insisté sur les violences volontaires, vols de places et autres actes de délinquances commis par "des bandes de voyous qui se sont retrouvés là pour commettre leurs méfaits". "Comme si on ne pouvait pas anticiper tout ça… Me dire qu’aujourd’hui on était incapable de prévoir ça, c’est se moquer du monde. Tous les pays du monde ont pris cette question de sécurité du stade à bras le corps", a-t-il appuyé. Patrick Karam a estimé que la France n’était pas capable d’organiser de grandes manifestations sportives, alors que profilent la Coupe du monde de rugby dans un an, et surtout les Jeux olympiques de Paris dans deux ans, en 2024.

"Cet événement vient nous rappeler que les JO sont dans deux ans, nous ne sommes pas prêts à accueillir ces grands événements du point de vue sécuritaire en France", souligne le vice-président de la région Île-de-France. Le principe d’une cérémonie d’ouverture des Jeux 2024 inédite sur la Seine, à ciel ouvert en plein cœur de Paris, inquiète cet élu LR: "C’est le sujet majeur. Nous avons ces questions de violence, de dégradations, de délinquance habituelles mais il y a aussi la question sécuritaire absolue avec le terrorisme. Une cérémonie à ciel ouvert sur la Seine c’est un cauchemar pour les services de sécurité."

Le sénateur LR Michel Savin, président du groupe d'études consacré aux grands évènements sportifs, a lui indiqué dans un communiqué qu'il allait demander "l'ouverture d’une commission d’enquête parlementaire". "400.000 millions de téléspectateurs ont assisté à ce que je considère être une humiliation pour notre pays qui s’apprête à accueillir la Coupe du Monde Rugby puis les Jeux olympiques et paralympiques", a-t-il déploré.