Ligue des champions: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Inter-Barça

L’Inter accueille le FC Barcelone lors de la troisième journée de la Ligue des champions, ce mardi à San Siro. Un choc décisif dans la course aux 8es de finale, à l’heure où le Bayern Munich domine le groupe C.

Les deux équipes vont jouer une partie de leur avenir dans la compétition lors de cette rencontre au sommet. L’Inter accueille le FC Barcelone, ce mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Avant ce choc à San Siro, les Nerazzurri et les Catalans ont un parcours à peu près similaire dans ce groupe C. Ils ont chacun battu le Viktoria Plzen et chuté contre le Bayern Munich, qui survole la poule.

Cette première confrontation s’annonce cruciale entre les joueurs de Simone Inzaghi et ceux de Xavi. Elle sera à suivre sur beIN SPORTS, coup d’envoi à 21h. Pour l’Inter, c’est l’occasion de retrouver des couleurs après un début de saison bien terne en Serie A. Après huit journées, le club lombard occupe une décevante huitième place au classement (déjà quatre défaites), à 8 points de Naples et de l’Atalanta Bergame, qui se partagent la tête.

Lewandowski sur le même rythme qu’au Bayern

En Espagne, ça se passe nettement mieux pour le Barça. Après sept journées, le club blaugrana est invaincu et pointe au sommet de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid. Arrivé du Bayern durant l’été, Robert Lewandowski s’est adapté à une vitesse impressionnante à son nouvel environnement. En neuf matchs sous sa nouvelle tunique, l’avant-centre polonais a déjà inscrit douze buts et délivré deux passes décisives (toutes compétitions confondues). Le Barça comptera évidemment sur lui pour faire trembler les filets de San Siro, avant le match retour prévu la semaine prochaine au Camp Nou (le 12 octobre).