OM-Sporting: "On a encore nos chances", Veretout convaincu que Marseille peut tout relancer

Dernier du groupe D avec aucun point en deux matchs, l'OM accueille le Sporting Portugal ce mardi en Ligue des champions (18h45). Jordan Veretout a profité d'un entretien accordé à RMC Sport pour partager sa confiance avant une rencontre déjà cruciale.

Battu par Tottenham (2-0) puis Francfort (0-1) lors des deux premières journées de C1, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Si une défaite contre le club lisboète n’éliminerait pas mathématiquement l’équipe dirigée par Igor Tudor, les chances de rejoindre les huitièmes se réduiraient à peau de chagrin. Deuxième de Ligue 1 et toujours invaincu, Marseille doit lancer sa saison sur la scène continentale ce mardi face au Sporting Portugal (18h45 sur RMC Sport 1) sur la pelouse du stade Vélodrome. Une rencontre que Jordan Veretout attend avec impatience.

"C’est la plus grosse compétition européenne en club donc c’était beaucoup d’émotion, a estimé le joueur de l’OM auprès de RMC Sport après ses deux premiers matchs dans la compétition. J’avais l’habitude de regarder à la télévision mais la jouer c’est exceptionnel. Maintenant j’aurais voulu que cela se passe autrement. Sur deux matchs on fait zéro point et c’est insuffisant. Je suis un compétiteur et de perdre cela fait mal au cœur. On a le troisième match pour relancer ce groupe. A nous de montrer un autre visage en Ligue des champions avec une victoire."

>> Revivez la conf de Tudor et Mbemba avant OM-Sporting

"Elever notre niveau pour arracher cette victoire et y croire"

Vainqueur de la Conference League avec la Roma la saison passée, Jordan Veretout a disputé ses premières minutes en Ligue des champions grâce à l’Olympique de Marseille. Une fierté pour le milieu de terrain tricolore qui pourrait encore débuter la rencontre face au Sporting Portugal ce mardi sur la pelouse du stade Vélodrome.

"La musique de la Ligue des champions, c’est beaucoup d’émotion. Même sur le terrain cela donne des frissons, a encore estimé Veretout. J’espère en revivre d’autres et continuer sur ce que l’on fait depuis le début de saison. Franchement je pense que l’on a encore nos chances. Ce sera à nous d’élever notre niveau en Ligue des champions pour arracher cette victoire et y croire."

>> Tous les matchs de l’OM en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Gagner pour relancer la poule

Séduisants dans le jeu à Londres face à Tottenham, les Marseillais avaient finalement craqué dans le dernier quart d’heure en infériorité numérique. Les partenaires d’Alexis Sanchez avaient ensuite particulièrement déçu devant leur public face à Francfort. Pas de quoi saper le moral d’un Jordan Veretout, convaincu que ce groupe phocéen a les armes pour faire de belles choses en Europe et sortir de groupe D la tête haute.

"On a montré une belle image de Marseille à Tottenham. Sur la première période on a fait jeu égal avec Tottenham puis il y a eu ce carton qui nous a pénalisé et après c’était beaucoup plus compliqué pour nous. Mais ce match contre Francfort, on peut avoir des regrets, a enchaîné le milieu formé à Nantes. On n’a pas joué notre football. A ce niveau-là, cela se paye cash et on est ressorti du match avec une défaite. Il faut élever son niveau, y croire et se libérer. Gagner ce match, cela relancera tout dans ce groupe. On y croit, bien sûr."

Veretout veut voir un OM libéré

Face au Sporting, leader du groupe D avec six points, l’Olympique de Marseille devra notamment corriger certaines approximations défensives dont Francfort avait profité au Vélodrome.

"Ils avaient bien joué le coup. Je pense qu’ils regardent la vidéo et nous ont attendu pour contre-attaquer. Ils ont bien joué le coup, c’est dommage pour nous. Maintenant il va falloir plus se libérer. Je pense que c’est aussi ce qu’il a manqué contre Francfort. On n’a pas été nous-mêmes, a analysé Jordan Veretout. Il faut montrer ce que l’on sait faire en championnat contre le Sporting et tout se passera bien. Avec une victoire on relance le groupe. C’est le haut niveau et toutes ces petites erreurs on les paye cash, on a pu le voir contre Francfort. Il faut gommer ces petits défauts et se libérer."

Et le milieu olympien de conclure: "On prend beaucoup de plaisir en Ligue 1 et cela amène des bons résultats. Il faut se libérer, ne pas se prendre la tête et jouer les matchs comme on sait le faire."