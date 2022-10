Inter-Barça: Xavi assure ne pas se sentir "revanchard" après 2010

En conférence de presse à la veille d'un déplacement sur le terrain de l'Inter Milan lors de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, Xavi est revenu sur l'épisode douloureux de l'élimination du FC Barcelone en 2010 face à l'équipe alors dirigée par José Mourinho. Pour l'actuel entraîneur du club catalan, cette rencontre ne sera pas "une revanche".

L'épisode date d'il y a plus de 12 ans et est devenu une opposition de styles mythique. En 2010, le FC Barcelone de Pep Guardiola, alors au sommet de sa gloire, avait connu l'élimination aux portes de la finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan de José Mourinho. Reconverti en tant qu'entraîneur du club catalan, Xavi va retrouver le club nerazzurri ce mardi lors de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

Samuel Eto'o, passé à l'Inter Milan, et ses coéquipiers, avaient ensuite remporté la plus prestigieuse compétition européenne. Xavi n'avait attendu qu'une année avec ses partenaires pour retrouver le titre européen. "Non, je n'ai aucun sentiment de vengeance, a répondu le technicien du Barça sur ses retrouvailles avec le club italien. C'est du passé et j'arrive en tant qu'entraîneur. Je m'en souviens, nous avons voyagé en autocar, mais c'était une grande équipe, c'était très difficile pour nous ici et nous avons perdu le match (3-1, NDLR). Je me souviens que c'était très controversé, un mauvais souvenir pour nous malheureusement".

"Nous ne pouvons pas échouer"

Arrivé en novembre dernier, Xavi a redressé le FC Barcelone lors de ses premiers mois à la tête de l'équipe. En ce début de saison, le club blaugrana est l'actuel leader de Liga après 7 journées, à la différence de buts devant le Real Madrid. En Ligue des champions, le Barça a subi une défaite face au Bayern Munich. Une victoire face à l'Inter Milan semble donc impérative.

Le Barça jouera-t-il la deuxième place du groupe face à l'Inter Milan? "Il semble que ce soit comme ça, nous avons tous les deux perdu contre le Bayern. C'est un match très important et il semble que les prévisions aillent dans ce sens, a répondu Xavi. Nous nous sommes mis dans la tête que nous ne pouvons pas échouer ce mardi."

L'Inter Milan reste de son côté sur deux défaites de rang en championnat, dont la dernière samedi face à l'AS Rome (2-1). "Ce n'est pas important, a balayé Xavi. Ils travaillent très bien, avec un système différent de ce que nous avons affronté, avec des systèmes d'attaque très dynamiques, deux attaquants, ce que l'on ne voit pas beaucoup en LaLiga. C'est un adversaire de taille, le pire groupe de la Ligue des champions depuis des années."