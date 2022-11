Ligue des champions: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le tirage au sort des huitièmes de finale

Seul club français qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG va connaître son adversaire ce lundi lors du tirage au sort, qui débutera à midi. Les hommes de Christophe Galtier peuvent s'attendre à du lourd.

Le PSG va être enfin fixé. Deuxièmes de leur groupe derrière Benfica à cause du nombre de buts marqués à l'extérieur, les Parisiens vont connaître leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi lors du tirage au sort organisé à Nyon (Suisse). Placés dans le chapeau des deuxièmes, les champions de France affronteront un premier de groupe en février-mars et se déplaceront lors du match retour.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la C1 débutera à midi et sera à suivre sur RMC Sport 1, Canal+ et Bein Sport 2, ainsi qu'en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Manchester City et le Bayern Munich à éviter

S'ils ne pourront pas tomber sur Benfica, les coéquipiers de Marquinhos peuvent tomber sur Manchester City et le Bayern Munich, qui font partie des équipes à éviter. Tenant du titre et recordman de sacres dans la compétition (14), le Real Madrid est forcément une équipe à éviter. Surtout que le club merengue n’a pas faibli depuis son triomphe au Stade de France au printemps dernier.

Derrière ces trois gros morceaux, le Napoli ressemble à un adversaire coriace. Depuis le début de la saison, les hommes de Luciano Spalletti développent un football séduisant et spectaculaire. Dans un scénario favorable, le PSG peut aussi espérer tomber sur Chelsea, Tottenham ou Porto. Même si ces trois équipes ne manquent pas de qualités, elles semblent un cran en-dessous des autres.