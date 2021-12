Ligue des champions: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des huitièmes

Le PSG et le LOSC vont connaître l’identité de leurs adversaires en huitièmes de finale de Ligue des champions ce lundi, à midi. Le tirage au sort est à suivre sur RMC Sport 1.

Le beau début de campagne européenne des clubs français se poursuivra-t-il au printemps? Début de réponse dès ce lundi, puisque le tirage au sort de la Ligue des champions va révéler l’identité des adversaires du Paris Saint-Germain et du LOSC en huitièmes de finale. L’évènement, qui se tiendra à midi, sera à suivre en direct à la télé sur RMC Sport 1.

Pour l’occasion, un dispositif sera mis en place pour commenter le tirage en direct, avec tous les ambassadeurs du foot européen de la chaîne. L’enjeu sera de taille, notamment pour le PSG. Ayant fini deuxième de son groupe, derrière Manchester City, le club de la capitale ne bénéficie pas d’un statut de tête de série et pourrait donc hériter d’un gros poisson, tel que le Bayern Munich ou Liverpool.

Le LOSC veut éviter Chelsea

Pour le LOSC, qui a décroché la première place de sa poule au forceps, le tirage a de bonnes chances d’être plus clément. Les Dogues peuvent par exemple espérer croiser la route du Sporting Portugal ou de Benfica. Mais le hasard pourrait aussi les envoyer affronter Chelsea, tenant du titre, ou l’Inter Milan. Quoi qu’il en soit, ils auront au moins l’avantage de recevoir au match retour.

Dans la foulée du tirage de la C1, il sera aussi possible de suivre le tirage des barrages d’Europa League (13h) puis celui des barrages de Conference League (14h), toujours sur RMC Sport 1. Si aucun club français n’est concerné par le premier, puisque l’Olympique Lyonnais et Monaco sont déjà qualifié pour le prochain tour, l’Olympique de Marseille, reversé en C3, suivra attentivement le second. Les Marseillais chercheront à éviter l’épouvantail de la compétition, Tottenham.