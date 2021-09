Atlético: le président d’un groupe de supporters se lâche sur Griezmann

Le premier match d’Antoine Griezmann dans le Wanda Metropolitano depuis son retour à l’Atlético de Madrid - ce mercredi face à Porto (21h) en Ligue des champions - sera agité, prévient un président de groupe de supporters, toujours remontés par les circonstances de son départ en 2019.

Les sifflets vont gronder dans les tribunes du Wanda Metropiltano, ce mercredi soir. Et ils ne seront pas tous destinés aux joueurs du FC Porto, premier adversaire de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (21h). De retour au club après deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann va subir la fronde d’une partie des supporters madrilènes qui ne lui ont pas pardonné les circonstances de son départ en 2019.

"Une partie du public va le siffler et l'insulter"

"Une partie du public va le siffler et l'insulter, c'est certain, confie Eduardo Fernandez, président de l'Union internationale des peñas de l'Atlético de Madrid, dans L’Equipe. À l'annonce de son nom et dès qu'il va toucher le ballon. Une minorité va quand même l'applaudir." Ce dernier confirme un "désamour" entre le Français et le public, "meurtri" par son départ mais prêt à pardonner si l’international français se démène sur le terrain.

"On a le sentiment d'avoir été menés en bateau et trompés, développe-t-il. Comme lors d'une infidélité. On était encore ensemble et il est allé voir ailleurs dans notre dos. On l'a vécu comme une trahison. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir joué avec nos sentiments. Malgré tout ce qu'il pouvait dire, il n'était pas si fidèle à nos couleurs."

Son départ vers le Barça s’était réalisé dans des circonstances houleuses puisque l’Atlético avait accusé les Catalans et le joueur d’avoir secrètement discuté en cours de saison alors que les deux clubs étaient à la lutte en Liga. Griezmann avait annoncé son départ en mai 2019 mais les Colchoneros, échaudés par la tournure des négociations, avaient exhorté leur joueur à reprendre l’entraînement en juillet. Grizou avait séché la reprise et s’était finalement engagé avec le FC Barcelone, un an après avoir repoussé les Catalans par solidarité avec l’Atlético, interdit de recrutement.

"Il ne représente plus grand-chose"

Il a finalement retrouvé la capitale espagnole en toute fin de mercato 2021 et a disputé le premier match de son deuxième passage samedi en restant discret. Il devra en montrer plus ce mercredi pour regagner le cœur de ceux qui l’ont adoré avant de prendre en grippe. "Avant, c'était notre idole, conclut Fernandez. Maintenant, c'est juste un joueur comme un autre. Il ne représente plus grand-chose."