Bayern: Nagelsmann salue l'attitude de Lucas Hernandez, convoqué en prison par la justice espagnole

Julian Nagelsmann a réagi ce vendredi aux déboires judiciaires de Lucas Hernandez en Espagne. L'entraîneur du Bayern Munich a soutenu le défenseur français et assuré qu'il comptait toujours sur lui.

Tout juste auréolé d'un sacre en Ligue des nations avec l'équipe de France, Lucas Hernandez s'est également retrouvé au coeur de la rubrique fait-divers en Espagne. Le défenseur des Bleus doit se présenter le 19 octobre prochain devant la justice espagnole, afin que lui soit notifiée son incarcération pour six mois en raison de la violation d'un ordre d'éloignement fin 2019. Malgré ses ennuis avec judiciaires, Julien Nagelsmann compte sur lui pour les prochains match du Bayern Munich.

"Je l'ai vu comme d'habitude et je n'ai remarqué aucun effet négatif, a expliqué l'entraîneur ce vendredi au sujet de Lucas Hernandez. Si je ne l'avais pas lu dans le journal, je ne lui aurais pas demandé si quelque chose n'allait pas. Il agit normalement et s'est très, très bien entraîné aujourd'hui."

Hernandez espéré contre Leverkusen et Benfica

Absent lors de la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne, Lucas Hernandez pourrait donc jouer ces derniers matchs avec le Bayern Munich. Jusqu'ici, Julian Nagelsmann ne voit aucune raison sportive de se passer de ses services.

Le technicien allemand compte sur son défenseur ce dimanche lors du choc face à Leverkusen en Bundesliga. Plus surprenant, le Français pourrait aussi jouer contre Benfica en Ligue des champions mercredi prochain... soit un jour après son passage devant le tribbunal madrilène et sa possible incarcération en Espagne.

"Il entre tout à fait normalement dans mes plans pour les deux matchs, a encore estimé Julian Nagelsmann en conférence de presse et cité par Kicker. S'il est en bonne santé, il jouera les deux matchs."

Le sort du joueurs français se trouve désormais entre les mains du tribunal madrilène. Lucas Hernandez pourrait ne rester que quelques jours en prison, ou ne pas y aller du tout, selon le temps que mettra son appel à être examiné. Voilà qui pourrait faire les affaires du Tricolore et de Julian Nagelsmann au Bayern.