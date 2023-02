Ligue des champions: Vinicius, Benzema, Osimhen… Tous les buts de la soirée en vidéo

Les 8es de finale aller de Ligue des champions se sont poursuivis ce mardi soir avec Liverpool-Real Madrid et Francfort-Naples. Alors que les Madrilènes ont infligé une gifle aux Reds à Anfield (2-5), les Italiens se sont imposés avec autorité sur la pelouse de l’Eintracht (0-2).

Liverpool 2-5 Real Madrid

Un choc renversant. Menés 2-0 après seulement 14 minutes de jeu, les Madrilènes ont finalement fait exploser les Reds à Anfield ce mardi soir. Si les hommes de Jürgen Klopp avaient parfaitement débuté en ouvrant le score sur une sublime Madjer de Darwin Nunez (1-0, 4e) puis grâce à une improbable bourde de Thibaut Courtois qui a profité à Mohamed Salah (2-0, 14e), les Merengue ont su trouver les ressources nécessaires pour inverser le cours du match.

Vinicius a d’abord réduit l’écart sur une très jolie frappe enroulée (2-1, 21e) avant de contrer un dégagement d’Alisson, lui aussi coupable d’une grosse bévue, pour remettre tous les compteurs à zéro (2-2, 36e). Au retour des vestiaires, la furia madrilène s’est abattue sur Anfield, avec un but d’Eder Militao de la tête sur coup franc puis un doublé de Karim Benzema. Au retour, le 15 mars prochain, les Reds auront besoin d’un exploit retentissant à Bernabeu pour poursuivre leur aventure européenne. Et sauver une saison déjà très mal embarquée.

Francfort 0-2 Naples

Le duel entre Victor Osimhen était fortement attendu. Et c’est bien le Nigérian qui l’a remporté. Après un penalty manqué par la pépite géorgienne Khvicha Kvaratskhelia (36e), l’ancien Lillois a débloqué la situation à la 40e minute. A la suite d’une récupération haute, Hirving Lozano a centré en direction du second poteau vers Osimhen. A la limite du hors-jeu et avec un brin de réussite à la finition, le Nigérian est parvenu à tromper le gardien de l’Eintracht (0-1, 40e).

Après l’heure de jeu, Khvicha Kvaratskhelia s’est rattrapé en trouvant Giovanni Di Lorenzo d’une belle talonnade. L’italien a tranquillement ajusté Kevin Trapp (0-2, 65e) pour permettre aux Napolitains de prendre une réelle option sur les quarts de finale.