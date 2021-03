Ligue des champions: les dates des deux chocs entre le PSG et le Bayern

L'UEFA a communiqué les dates des matchs des quarts de finale de la Ligue des champions. Le PSG ira défier le Bayern en Allemagne le 7 avril, le retour aura lieu au Parc le 13 avril.

C’est le moment de sortir son agenda et de réserver certaines soirées. La programmation et les dates des quarts de finale de la Ligue des champions (à suivre en exclusivité sur RMC Sport) sont désormais connues. Tombeur du FC Barcelone en huitièmes, le PSG se déplacera sur le terrain du Bayern Munich en quart de finale aller le mercredi 7 avril. Le retour aura lieu au Parc des Princes le mardi 13 avril.

Le PSG jouera les 7 et 13 avril

Comme les Parisiens et les Munichois, Porto et Chelsea se feront face les 7 et 13 avril. Le mardi 6 avril, les téléspectateurs auront droit à des chocs pour le moins alléchants avec Manchester City-Borussia Dortmund et Real Madrid-Liverpool. Puis à Liverpool-Real Madrid et Borussia Dortmund-Manchester City le 14 avril. Les demi-finales auront lieu les 27-28 avril (matchs allers) et 4-5 mai (matchs retours). Pour la finale, rendez-vous le 29 mai prochain à Istanbul.

C'est le vainqueur de City-Dortmund que le PSG retrouvera en demi-finale s'il franchit les quarts face au Bayern, son bourreau la saison dernière en finale et l'adversaire qu'il craignait sans doute le plus.

>> La Ligue des champions est à suivre en exclusivité sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

La programmation des quarts (sur RMC Sport)

Mardi 6 avril :

Manchester City-Borussia Dortmund

Real Madrid-Liverpool

Mercredi 7 avril :

FC Porto-Chelsea

Bayern Munich-PSG

Mardi 13 avril :

PSG-Bayern Munich

Chelsea-FC Porto

Mercredi 14 avril :

Liverpool-Real Madrid

Borussia Dortmund-Manchester City