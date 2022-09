Ligue des champions: l’UEFA dévoile le nouveau générique de la compétition

Ce lundi, à la veille du début de la phase de groupes, l’UEFA a révélé le générique de la Ligue des champions version 2022-2023.

Le générique qui vous fera frissonner à chaque prise d’antenne sur RMC Sport est désormais connu. Ce lundi, l’UEFA a dévoilé la nouvelle introduction de la Ligue des champions pour cette saison 2022-2023, qui débute ce mardi.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

"Nouvelle saison. Nouvelle intro. Le même hymne classique", écrit la plus prestigieuse des compétitions de clubs sur Twitter. Pour cette nouvelle saison, l’hymne mythique de la Ligue des champions, écrit par le compositeur anglais Tony Britten en 1992, est bien évidémment toujous présente. Les images marquantes de la saison écoulée ont été utilisées. La confrontation entre le PSG et le Real Madrid, en huitième de finale, apparaît notamment deux fois dans ce générique.

>> PSG-Juve: toutes les infos à J-1

Les deux représentants français s'apprêtent à entrer dans l'arène

La première journée de la phase de groupes, ce mardi, nous offrira notamment l’affiche entre le PSG et la Juventus Turin (à 21h sur RMC Sport 1). Mercredi, l’Olympique de Marseille, l’autre représentant français dans cette C1, débutera la compétition sur la pelouse de Tottenham (21h sur RMC Sport 1). Coupe du monde en plein milieu de la saison oblige, les six journées de cette phase de groupe de Ligue des champions se dérouleront en moins de deux mois, puisque la dernière journée aura lieu le 1er et le 2 novembre.