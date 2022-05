Ligue des champions: "Liverpool est plus fort que Madrid", juge Thierry Henry avant la finale

Invité à livrer son sentiment sur la finale de la Ligue des champions prévue le 28 mai prochain au stade de France, Thierry Henry a clairement dégagé un favori entre Liverpool et le Real Madrid.

Deux équipes pour écrire l’histoire, mais à la fin, il ne pourra en rester qu’une. Sacré champion d’Espagne, le Real Madrid peut magnifier un parcours incroyable de résilience par une victoire contre Liverpool en finale de la Ligue des champions. La conclusion épique rêvée pour le club le plus titré de la compétition qui a remonté tant de situations désespérées cette année.

En face, même s’ils ont perdu l’avantage dans leur duel à distance face à Manchester City en Angleterre, les Reds sont toujours en lice pour réaliser un quadruplé. Une performance qui serait tout aussi irréelle que les exploits réalisés par les Merengue au Bernabéu. Les joueurs de Jürgen Klopp, dont le style de jeu impressionne cette saison, partent favoris dans l'esprit de Thierry Henry.

Henry mise sur Benzema pour le Ballon d'or

"Personnellement je pense que Liverpool va gagner la Ligue des champions. Ils sont plus forts que Madrid", a estimé lex-attaquant d'Arsenal et de l'équipe de France, alors qu’il était interrogé sur le sujet par la CBS. Liverpool a battu (1-0) le Real en finale en 1981, au Parc des Princes, mais les Espagnols ont pris leur revanche en 2018, à Kiev (3-1). Pour ne rien gâcher à l’engouement qui entoure déjà cette rencontre, la finale mettra aux prises deux des principaux prétendants pour le Ballon d'or que sont Sadio Mané et Karim Benzema.

S'agissant de la récompense décernée chaque année au meilleur footballeur de la planète, Thierry Henry mise d'ailleurs plutôt sur le Real Madrid et son compatriote Karim Benzema, auteur de 43 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues: "Je pense toujours que Benzema est devant. Mais si Mané gagne avec Liverpool et qu'ils font le quadruplé, c'est un adversaire assez fort et ce serait génial pour l'Afrique. Mais je mise toujours sur Benzema."