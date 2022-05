"Rennes mérite d’aller en Ligue des champions": Tait ambitieux pour la fin de saison

Les Rennais sont plus que jamais dans la course pour se qualifier pour la deuxième fois de leur histoire en Ligue des champions. Les Bretons peuvent même toujours finir deuxièmes, un classement que le club n’a encore jamais atteint. Avant le derby à Nantes mercredi (21h, match en retard de la 36e journée), Flavien Tait (29 ans) confirme être en pleine confiance cette saison au sein du collectif rennais sous Bruno Genesio, qu'il encense et avec qui il espère prolonger le plaisir à Rennes.

Flavien, Rennes n'a pas joué ce week-end et va donc attaquer la dernière ligne droite du Championnat mercredi à Nantes. Prêt pour ce sprint final?

Oui on est prêts. On a eu cette coupure de 10 jours (pour cause de finale de Coupe de France, remportée samedi par le FC Nantes, ndlr) qui a remis de la fraicheur mentale et physique. Ça a fait du bien, notamment à certains joueurs qui ont beaucoup enchainé.

Il reste trois matchs. Trois victoires et vous serez assurés d’être deuxièmes. Vous y pensez forcément?

Je pense qu'il ne faut pas penser à ça, justement, ça pourrait nous inhiber. Nous, on se concentre sur ce qu'on fait de bien, la manière dont on joue pour continuer à performer. Si on se met trop de choses dans la tête, on va déjouer. On est sereins. On est ambitieux mais il ne faut pas tout mélanger. Ce sera des matchs compliqués mais aussi ouverts, face à des équipes qui ne vont pas fermer le jeu (à Nantes, face à Marseille, à Lille). Il y aura des espaces, et on est plus à l'aise avec ça.

Sur quoi va se jouer cette fin de saison?

Je crois qu'il faut surtout qu'on reste nous-même, qu'on reste concentrés sur notre jeu de possession. Qu'on garde nos principes de jeu, comment on attaque et défend. Si on essaie de faire autre chose, ça fera plus de mal que de bien.

Se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions, ce serait plus fort que la première fois, en 2020?

Ça aurait une saveur particulière parce qu'on a fait toute la saison. La dernière fois, il y avait eu le Covid. Si on va la chercher, c'est qu'on l'aura méritée. On sait ce que ça représente la Ligue des champions, ce qu'elle procure. La dernière fois qu'on l'a jouée, il n'y avait pas de public. Cette fois, ce serait différent. Pour tout joueur, c'est un rêve de la jouer et il faut aller la chercher.

"Je joue libéré, je me sens aimé et j'ai besoin de ça"

Vous dîtes que Rennes est un club qui mérite d'aller en Ligue des champions? Pourquoi?

Oui, le club le mérite car depuis quelques années, il met tout en œuvre pour être compétitif. Que ce soit au niveau de l'effectif, du jeu produit, de cet engouement qu'il y a autour du Stade rennais. Le Roazhon Park est presque toujours plein. C'est un signe de plaisir, de bonheur pour ceux qui nous suivent. Rennes aujourd'hui fait partie des meilleurs clubs français.

Rennes joue collectif, joue bien, et plusieurs joueurs comme Terrier, Bourigeaud, Traoré, Aguerd ou vous semblez faire la meilleure saison de votre carrière. Pourquoi?

Peut-être parce qu’on a tous entre 26 et 30 ans. On est à maturité, comme on dit. Et surtout, tout le monde est concerné dans ce projet de jeu et prend du plaisir à jouer ensemble. Des joueurs font des différences individuelles bien sûr, mais ce qui se dégage au fond, c'est le collectif. Je pense que c'est avant tout le plaisir de se donner ensemble et on voit sur toute la saison qu'on a un bon groupe. Humainement, c'est très important.

Sur le plan personnel, est-ce que vous êtes à la plénitude de vos moyens?

Plénitude je ne sais pas, mais c'est sûr que grâce au coach, à mes partenaires et au poste auquel je joue, je m'épanouis beaucoup. Et surtout j'enchaine les matchs et c'est totalement différent. Pour moi, c'est très important. J'ai besoin d'enchainer pour être bien physiquement et performer. Je joue libéré, avec confiance, et avec la confiance de beaucoup de monde. Je me sens aimé et j'ai besoin de ça.

Est-ce que le bémol, ce sont les chiffres? Vous en êtes à 6 buts et 4 passes décisives en 36 matchs cette saison…

Peut-être, mais je ne regarde pas beaucoup ça. Peut-être que je dois être plus décisif, mais je suis au départ des actions, des avant-dernières passes, de ces choses qu'on ne voit pas mais qui sont importantes. J'estime que dans la transition entre la défense et l'attaque, je fais le maximum pour servir mes attaquants.

"Bruno Genesio, pour moi, c'est un grand Monsieur"

Un mot sur Bruno Genesio. Depuis son arrivée en mars 2021, vous semblez être un tout autre joueur. Il vous a fait passer un cap?

Oui, sur le plan humain, il est extraordinaire. Pour moi, c'est un grand Monsieur. Il est naturel sur et en dehors du terrain. Il rend tout le monde important. Autant le mec qui ne joue pas beaucoup que celui qui met 25 buts. Il ne fait pas de différence et il concerne tout le monde, fait progresser tous ses joueurs. Sur le plan tactique et technique aussi, il connait beaucoup de choses. Mais humainement, il est très fort. Il nous a vite donné une identité de jeu. Les résultats parlent pour lui. Il est toujours ambitieux même quand on gagne 4-0 ou 5-0. Il appuie sur le point que l’on doit encore améliorer, et ça, c'est le top.

Il est d’ailleurs nominé au titre de meilleur entraineur de la saison, tout comme Martin Terrier pour celui de meilleur joueur…

J'espère que le coach gagnera et qu'on lui fera gagner ce titre-là. Pour Martin, pour moi, c'est totalement mérité. On parle de ses buts mais on oublie aussi ce qu'il fait dans le jeu, l'intelligence de ses déplacements, ses contrôles... Y'a rien à dire.

Flavien, vous faites partie des trois cadres à qui il reste un an de contrat (juin 2023) avec Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré. Prolongation ou départ, de quoi avez-vous envie?

Je l'ai toujours dit. Je veux rester ici! Maintenant, je ne suis pas le seul décideur. Il y a des pourparlers. Ça avance bien, c'est le principal. Je suis bien ici. Ça y est. J'ai mes marques, mes repères. J'aime la ville, l'environnement du Stade rennais et surtout je prends plaisir sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi je devrais partir.

Donc ça va se faire?

Oui, les discussions avancent bien. Je suis confiant.