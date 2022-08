Ligue des champions: la requête de calendrier d'un futur adversaire du PSG

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en phase de groupes de Ligue des champions, après le tirage au sort de jeudi, le Maccabi Haïfa aurait demandé à ne pas jouer son troisième match à domicile, en raison de la fête religieuse de Yom Kippour.

Depuis le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, jeudi, le Paris Saint-Germain connait l’identité de ses trois premiers adversaires: la Juventus de Turin, Benfica et le Maccabi Haïfa. Le club de la capitale ne connait en revanche pas son calendrier et l’ordre de ses matchs, qui devrait être révélé samedi. L’UEFA va notamment devoir le construire en prenant en compte les exigences du club israélien, qui a demandé à ne pas jouer sa troisième journée à domicile, d’après L’Equipe.

Disputée les 4 et 5 octobre, cette journée coïncide en effet avec Yom Kippour, fête important du calendrier judaïque, dont la date change d’une année à l’autre. Historiquement, elle est célébrée par une période de jeûne et de chômage, sur laquelle les juifs sont appelés à se rendre cinq fois à la synagogue. Incompatible, donc, avec l’organisation d’une rencontre à domicile.

Un calendrier déjà casse-tête

L’organisation de ce début de saison est d’ores et déjà un casse-tête pour l’UEFA, qui doit aussi prendre en compte la tenue de la Coupe du monde au Qatar, décalé exceptionnellement à la fin d’année, du 20 novembre au 18 décembre. Les matchs de la phase de poules seront donc ramassés sur deux mois, avec des journées le 6-7 septembre, le 13-14 septembre, le 4-5 octobre, le 11-12 octobre, le 25-26 octobre et enfin le 1er et 2 novembre.

Suite à cette phase de poules compacte et éprouvante pour les clubs, la Ligue des champions sera mise en pause pendant quatre mois, avant de reprendre sur un calendrier plus classique, puisque les huitièmes auront lieu à la mi-février et la grande finale, à Istanbul cette année, le 10 juin.