Ligue des champions: le bon bilan du PSG face au Barça au Parc des Princes

Le PSG s’apprête à accueillir le Barça, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Ce sera la sixième fois que les deux équipes s’affrontent au Parc des Princes. Avec un bilan favorable aux Parisiens jusqu’à présent.

Il n’y aura personne dans les tribunes du Parc des Princes. Le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Barça va se dérouler à huis clos, ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), comme quasiment partout en Europe. Mais les joueurs de Mauricio Pochettino pourront tout de même s’appuyer sur les ondes positives émanant de leur jardin. Ce sera la sixième fois qu’ils y accueillent le club catalan. Et jusqu’à présent, ils s’en sont souvent bien sortis.

Avec trois victoires, un nul et une défaite, leur bilan est largement favorable face aux Barcelonais. Le dernier affrontement entre les deux équipes s’est d’ailleurs soldé par une démonstration rouge et bleue. C’était le 14 février 2017, déjà en 8e de finale de C1. Au terme d’un match aller sensationnel, les partenaires d’Angel Di Maria l’avaient emporté 4-0 face à la bande de Lionel Messi. Une performance balayée quelques semaines plus tard lors de la fameuse remontada du Camp Nou...

La joie des Parisiens après leur succès face au Barça en 2017 © AFP

En septembre 2014, le PSG s’était également imposé face au Barça en phase de poules de la Ligue des champions (3-2). Un succès acquis grâce à des buts de David Luiz, Marco Verratti (de la tête) et Blaise Matuidi. Neymar avait alors marqué pour les visiteurs.

La frappe éternelle de Guérin

Mais les plus anciens se souviennent surtout de la folle soirée du 15 mars 1995. Lorsque Raï, d'une tête sur corner, et Vincent Guérin, d'une frappe placée, ont permis à Paris de battre les Catalans en quart de finale retour de la C1 (2-1). Pour accéder pour la première fois au dernier carré de la compétition.

Il y aussi eu ce match nul arraché en mars 2013, lors d’un quart de finale aller (2-2). Zlatan Ibrahimovic avait marqué, avant que Blaise Matuidi égalise dans le temps additionnel, répondant à Lionel Messi et Xavi Hernandez.

Le show de Suarez

La seule fausse note de cette série date du 15 avril 2015. Ce soir-là, le Barça (futur vainqueur de l’épreuve) s’était baladé sur la pelouse du Parc en quart de finale aller (1-3). Emmenés par sa MSN, le club catalan n’avait laissé aucune chance à son hôte. A l’image de Luis Suarez, auteur d’un doublé et de plusieurs petits ponts sur David Luiz, à court de forme après une récente blessure. Grégory van der Wiel avait réduit la marque en fin de match. Pour l’honneur.