PSG-Barça: "Apprendre de nos erreurs", le message de Marquinhos avant le choc

Le PSG s’apprête à accueillir le Barça, ce mercredi au Parc des Princes, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Après la démonstration au Camp Nou (1-4), le capitaine Marquinhos invite ses partenaires à répondre à nouveau présents. Pour ne pas revivre les fiascos du passé.

Après avoir pris sa revanche au Camp Nou, il y a trois semaines, le PSG doit maintenant valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Vainqueurs 4-1 à l’aller, les Parisiens semblent avoir fait le plus dur face au FC Barcelone. Mais leur passé récent dans la compétition les oblige à rester méfiants. Pour éviter tout relâchement coupable. C’est le message délivré par Marquinhos avant le 8e de finale retour, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1).

Le capitaine parisien a vécu la remontada de 2017. Il était là aussi lors du flop contre Manchester United en 2019. Et il ne souhaite pas revivre une troisième soirée cauchemardesque. "À nous maintenant d'être intelligents et d'apprendre avec nos erreurs, a confié le défenseur brésilien à RTL. Je pense qu'il faut juste qu'on garde notre sérénité." Pour ces retrouvailles avec le club catalan, Paris ne pourra pas compter sur Neymar. Comme à l’aller, le numéo 10 est forfait en raison de sa douleur à l’adducteur.

"Le triplé de Mbappé a boosté sa confiance"

En revanche, Kylian Mbappé sera bien présent. Et le champion du monde 2018, auteur d’un triplé retentissant en Catalogne, aura à cœur de sortir un nouveau grand match. "Ça a boosté un peu sa confiance, témoigne Marquinhos. Tu marques trois buts au Camp Nou, tu vois que ça a été quelque chose de très important pour lui et pour nous. Tout le monde a compris de quoi il est capable. C'est un joueur très important pour nous, c'est un leader sur le terrain (...) Sur ce match il a été exceptionnel".

De là à penser que l’attaquant français est plus performant lorsqu’il évolue sans Neymar? "Non, il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça", balaye le capitaine du PSG, qui espère voir les deux cracks (sous contrat jusqu’en 2022) prolonger leur aventure dans la capitale: "On connaît leur situation. Dès qu'on a l'opportunité, on en parle. Je pense qu'ils savent ce que le club peut leur apporter (...) Moi j'ai vraiment confiance. C'est pour ça que ça fait huit ans que je suis ici. Chaque année le club me rassure. Je pense que les objectifs du club sont vraiment très ambitieux. De plus en plus, le Paris Saint-Germain est présent dans les grands rendez-vous. Je suis vraiment très heureux ici, et eux ce ne sera pas différent s'ils restent".

"Messi, c’est un adversaire"

Et si Lionel Messi arrive? En fin de contrat en juin prochain, le sextuple Ballon d’or n’a encore rien décidé concernant son avenir. Il devrait le faire à l'issue de la saison. Et le PSG est annoncé comme un point de chute potentiel. "C'est un grand joueur, mais aujourd'hui c'est un adversaire, rappelle Marquinhos. On ne peut pas dire des choses comme ça, surtout avant un grand match comme celui-là. Nous, on se focalise sur nos joueurs, on a des grands joueurs ici".