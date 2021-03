PSG-Barça: l’avenir de Messi et Mbappé? "Des discussions de café", s’amuse Pochettino

A la veille de PSG-Barça en Ligue des champions, Mauricio Pochettino a contourné ce mardi avec amusement et langue de bois les sujets Mbappé et Messi en rappelant les grandes responsabilités qu’impliquerait une prise de position de sa part.

Il fut certes question de remontada lors de la conférence de presse de Mauricio Pochettino, ce mardi. Mais le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Barça a aussi aiguisé l’intérêt des journalistes espagnols sur l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en 2022, l’attaquant parisien attise toujours les convoitises du Real Madrid et l’absence de prolongation dans un horizon immédiat ne calme pas les interrogations. L’entraîneur du PSG a de nouveau été invité à y répondre. Et comme souvent, il s’est montré le plus neutre possible.

"Les deux parties doivent être d'accord"

"C'est une situation que le club gère depuis longtemps, a confié l’entraîneur argentin. Comme je l'ai toujours dit, les deux parties doivent être d'accord. Mais le club, comme le joueur, sont concentrés sur le fait de remplir les objectifs fixés en début de saison. Il faut arriver en fin de saison en les ayant atteints ou en étant proches de l'avoir fait."

Peu de nouveautés donc sur ce dossier qui traine. La semaine dernière, Leonardo directeur sportif, avait pourtant annoncé que le temps de prendre une décision approchait, sans donner de véritable échéance. Auteur d’un triplé au match aller en Catalogne, Mbappé avait refusé de s’emballer dans un excès d’euphorie.

"La question revient souvent, avait-il répondu dans un sourire. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. (Sur les rumeurs en Espagne) Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."

"La responsabilité est grande pour un entraîneur de football"

Malgré son extrême prudence dans ses prises de paroles, Pochettino est constamment relancé sur ces sujets brûlants depuis son arrivée au club en janvier. Il fut encore interrogé sur Kylian Mbappé en fin de conférence de presse. Mais aussi sur Lionel Messi, courtisé par le PSG. L’élection de Joan Laporta comme président est présentée comme une chance pour la prolongation de la star argentine en Catalogne. Qu'en pense Pochettino? Il a préféré rire de cette double question à un milliard de dollars.

"Ah, quelles questions, s’est amusé l’ancien manager de Tottenham. Je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas ma compétence de parler d'autres clubs, ni ma compétence de parler de la deuxième question (sur une prolongation de Mbappé, ndlr). Nous sommes concentrés sur le match qui est notre réalité. Nous devons gagner et nous qualifier et nous allons souffrir parce que le Barça va nous rendre le match difficile. Votre question concerne une autre période et appelle une opinion en dehors de la saison ou une discussion de café. Ici, la responsabilité est grande pour un entraîneur de football. Je suis sincère, je ne réponds pas sur ces sujets."