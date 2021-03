PSG-Barça: Di Maria, un passeur dans la légende de la Ligue des champions

Absent au match aller, Angel Di Maria va retrouver sa place face au FC Barcelone, ce mercredi au Parc des Princes, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’occasion pour l’ailier argentin du PSG de marquer un peu plus l’histoire de la compétition.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi planent sur le foot européen depuis plus d’une décennie. Ce n’est un secret pour personne. L’attaquant portugais est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (135), devant son rival argentin (119). Mais les deux phénomènes, qui se sont partagés onze Ballons d’or, dominent également le classement des meilleurs passeurs de la C1 moderne (les stats sont compilées depuis le changement de formule de la compétition en 1992). CR7 est encore en tête (41), devant La Pulga (36). Mais un joueur du PSG pointe juste derrière le duo iconique. Il s’agit d’Angel Di Maria.

A 33 ans, l’ailier argentin a déjà délivré 32 caviars en Ligue des champions. Dans le détail: 18 avec Paris, 13 avec le Real Madrid et 1 avec Benfica. Le tout en 90 apparitions. Soit un ratio de 0,35 passe décisive par match. Sur ce point, il se montre plus efficace que Ronaldo (0,23) et Messi (0,24), qui ont disputé beaucoup plus de matchs que lui. Mais à ce petit jeu, l’UEFA précise que c’est Neymar (27 passes en 65 matchs) qui a le meilleur ratio historique (0,41).

A quatre passes du record de Susic

L’artiste brésilien n’aura pas l’occasion de l’améliorer lors du 8e de finale retour entre le PSG et le Barça, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Insuffisamment remis de sa douleur à l’adducteur, le numéro 10 parisien, déjà absent à l’aller au Camp Nou (1-4), est à nouveau forfait. En revanche, Di Maria sera bien présent pour ces retrouvailles avec le club catalan.

Et l’ancien du Real, auteur d’un match inoubliable lors du 4-0 en 2017, tentera d’améliorer encore ses stats. S’il délivre au moins un nouveau caviar, le 2e meilleur passeur de l’histoire du PSG (99) franchira la barre des 100. Et se rapprochera un peu plus du record de Safet Susic, l’ancien meneur de jeu bosnien, auteur de 103 passes décisives entre 1982 et 1991.