Ligue des champions: le choc PSG-Real Madrid affole les réseaux sociaux

Le tirage au sort du choc des 8es de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid a fait vivement réagir les réseaux sociaux. Avec un homme au centre des débats : Kylian Mbappé, proche de rejoindre le club madrilène cet été.

L’annonce du Real Madrid pour le PSG a fait presque autant de bruit sur les réseaux sociaux que l’annulation du premier tirage au sort de la Ligue des champions après une invraisemblable erreur de l’UEFA. Le club parisien avait un temps été opposé à Manchester United en 8es de finale de la Ligue des champions alors que les Merengues avaient tiré Benfica.

Après un second tirage au sort, Parisiens et Madrilènes vont donc se retrouver en phase à élimination directe d'une coupe d'Europe pour la quatrième fois, avec une qualification espagnole en 2018 comme dernier souvenir. Mais au-delà de ce choc, plusieurs histoires vont marquer ce double affrontement et affolent d'ores et déjà les réseaux sociaux.

Mbappé, Pérez, Ramos, Messi...

Le nom de Kylian Mbappé, qui aurait pu rejoindre le Real Madrid il y a quelques mois et libre de s'engager où il le souhaite à partir du 1er janvier, est notamment sur toutes les lèvres.

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a également été au coeur des discussions après ce tirage au sort, en raison du changement brutal d'adversaire auquel doit faire face son club.

Les retours de Sergio Ramos et Lionel Messi au stade Santiago-Bernabeu seront également scrutés et ont suscités une vague de réactions.