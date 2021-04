PSG-Bayern: la grosse erreur arbitrale sur un hors-jeu sifflé contre Mbappé

L’arbitre de touche a signalé Kylian Mbappé en position de hors-jeu alors qu’il avait semé la défense du Bayern Munich sur une passe de Di Maria, en quart de finale retour de la Ligue des champions. Et qu'il n'était pas hors-jeu...

La colère de Kylian Mbappé est justifiée. Alors qu’il s’était échappé dans le dos de la défense du Bayern sur une passe de l’Argentin Angel Di Maria, l'attaquant du PSG a été signalé en position de hors-jeu (30e), à tort. Benjamin Pavard, qui trainait par là, dans l’axe du terrain, couvrait son compatriote d’un bon mètre, d’où le sentiment d’injustice exprimé par Mbappé.

Le champion du monde 2018 peut s’estimer lésé, et le PSG avec lui, car avec sa vitesse de pointe, les joueurs du Bayern Munich ne l'auraient certainement pas revu. Surtout, les arbitres ont pour habitude de laisser jouer sur ce type d'action, avant d'y revenir si le hors-jeu est bien réel.

Ce fut un premier tournant dans ce match, d'autant que le club parisien a plusieurs fois touché les montants par la suite, avant d'encaisser un but de son ancien joueur, l'inévitable Eric Choupo-Moting, déjà buteur à l'aller. Et qui fait décidément très mal au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé n'était pas hors-jeu © @Capture

Le PSG pour un exploit

Le Paris Saint-Germain peut éliminer la meilleure équipe du moment, le Bayern Munich, et s'affirmer comme le prétendant qui monte en Europe, ce mardi (21h) en quart de finale retour de Ligue des champions, à condition de confirmer l'exploit de l'aller (3-2).

Même si avec ce Bayern, on l'a vu, un but d'avance est loin de constituer un avantage suffisant pour aller au tour suivant. Le PSG peut sortir le champion en titre et rejoindre le dernier carré de la C1 pour la deuxième année d'affilée. Ce serait aussi la troisième fois de son histoire.