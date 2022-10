Ligue des champions: le raté de l'année pour Sikan, l'attaquant du Shakhtar Donetsk

En déplacement ce mardi sur la pelouse du Celtic Glasgow dans un match comptant pour la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le Shakhtar Donetsk a obtenu le nul (1-1) mais pourra regretter l'énorme raté de Danylo Sikan. Seul face au but, l'attaquant ukrainien s'est totalement loupé à la 71e minute.

Il était sans doute plus difficile de ne pas marquer. Pourtant, Danylo Sikan a réalisé une forme d'exploit en se retrouvant seul devant le but et en loupant totalement sa tentative ou son contrôle, c'est selon l'interprétation qu'on puisse faire de l'action de l'attaquant ukrainien du Shakhtar Donetsk.

Les regrets sont d'autant plus grands pour Sikan car son équipe a tenu en échec le Celtic Glasgow en déplacement ce mardi (1-1), lors de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Le joueur de 21 ans avait l'opportunité de donner l'avantage à son équipe à la 71e minute.

Le Shakhtar peut encore rêver des huitièmes

Entré en jeu à la 57e minute, Sikan a été servi sur l'action par Mykhaïlo Mudryk, qui a réalisé un débordement sur le côté gauche. Se retrouvant seul dans l'axe et face à des cages vides après la sortie de Joe Har, Sikan s'est totalement loupé avec son pied gauche, le ballon finissant par lui échapper et passant près du poteau.

Avec six points, le Shakhtar Donetsk se trouve à trois unités du RB Leipzig, deuxième du groupe et qui a battu le Real Madrid de son côté (3-2). Les deux équipes se joueront une place pour les huitièmes de finale mercredi prochain, en Pologne, où la rencontre a été relocalisée en raison de la guerre en Ukraine.

En cas de succès, après celui obtenu à l'aller (4-1) face au club allemand, le Shakhtar Donetsk se qualifiera pour le prochain tour. Bonne nouvelle pour Danylo Sikan, une victoire ce mardi à Glasgow n'aurait pas changé la situation pour son équipe, qui aurait été obligée également de triompher face à Leipzig ensuite pour s'en sortir. Sinon, le club ukrainien sera reversé en Ligue Europa avec une troisième place a minima déjjà acquise.