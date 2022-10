"On ne peut pas mal défendre comme ça", le coup de gueule de Courtois

Après la défaite du Real Madrid à Leipzig, le gardien des champions d'Europe et de la sélection belge n'a pas mâché ses mots.

Thibaut Courtois a rarement sa langue dans sa poche quand il s'agit d'analyser un match à chaud, et il n'est jamais aussi incisif qu'après une défaite de son équipe. Celle du Real face au RB Leipzig n'a pas fait exception à la règle. "Ce qui nous arrive nous arrive parfois. On s'est endormis, sans intensité et ça, vous le payez. Le coach nous avait prévenu et c'est quand même arrivé. On ne peut pas mal défendre comme ça."

"Courtois: "Nous avons perdu beaucoup de duels"

Ancelotti, qui craignait une baisse de régime de ses joueurs avait pourtant pas mal fait tourner, mais le résultat a été le même. "Si quelqu'un est fatigué et ne peut plus le supporter, alors il ne peut plus le supporter, mais en tant que gardien de but, j'ai remarqué que nous avons perdu beaucoup de duels et cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas qu'ils marquent deux buts sur deux corners et c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Le coach nous avait déjà prévenus et j'en avais peur, on n'était pas dans le match, on a perdu des duels et c'est à cause d'un manque d'intensité."

La semaine dernière, Thibaud Courtois a reçu le trophée Yachine de meilleur gardien du monde, ce qui venait couronner une année exceptionnelle avec un rôle primoridale dans la quête de la Ligue des champions, mais il a aussi pesté contre sa 7e place au classement du Ballon d'or, estimant que les gardiens n'avaient aucune chance de remporter ce trophée: "Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux pour Karim Benzema. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but que d'en arrêter un. C'est une bataille qui reste à gagner. En voyant la logique du vote, je n'avais aucune chance de finir très haut, ni de le gagner bien sûr. Je ne dis pas que je devais le gagner ! Mais vous remportez la Liga, la Ligue des champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts... et vous ne terminez que 7e. Vous n'êtes même pas sur le podium. Dans le top 10, il n'y avait même pas de défenseur. Au moins cette année, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien (rires)".