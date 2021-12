Ligue des champions: le surnom peu flatteur donné à l'UEFA par les dirigeants du Real en colère

Sale journée pour le Real Madrid. Alors que le premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions avait désigné Benfica comme adversaire du club espagnol, c'est bien le PSG qui affrontera les Merengues. Une issue qui a rendu fous de rage les dirigeants madrilènes, qui auraient trouvé un surnom peu flatteur à l'UEFA.

L'UEFA est dans le collimateur du Real Madrid. Depuis plusieurs heures, le club de la capitale espagnole s'en prend à l'instance qui dirige le football européen, après la bourde qui a eu lieu lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club madrilène regrette notamment d'être passé de Benfica au Paris Saint-Germain comme futur adversaire en C1.

Le Real considère que le tirage n'aurait pas dû être réeffectué en intégralité: avant que l'erreur de l'UEFA ne soit commise, Madrid avait déjà été désigné comme adversaire de Benfica. Les dirigeants du Real souhaitaient ainsi reprendre le tirage au sort exactement à ce moment. Une demande qui n'a finalement pas été prise en compte par l'UEFA.

Des relations toujours plus compliquées entre l'UEFA et le Real

De quoi rendre "fous de rage" les dirigeants madrilènes, comme plusieurs médias espagnols le rapportent. Ces derniers expliquent également que les hommes forts du Real auraient trouvé un nouveau surnom à l'instance du football européen: "Vergüefa". Un savant mélange entre l'"UEFA" et le mot "vergüenza", qui signifie "honte" en espagnol.

Remonté, le Real Madrid a jugé, par la voix de son directeur des relations institutionnelles Emilio Butragueno, ce nouveau tirage au sort "surprenant, regrettable et très difficile à comprendre". Huit mois après le projet de Super Ligue avorté, au sein duquel Florentino Perez et le Real Madrid faisaient figure de fer de lance, les relations entre le club madrilène et l'UEFA n'étaient pas au beau fixe. Avec l'imbroglio de ce lundi, elles ne risquent pas de s'améliorer dans les prochaines semaines.