Tottenham-OM: "Etre compétitif", Longoria se veut ambitieux pour Marseille en Ligue des champions

L’Olympique de Marseille dispute son premier gros rendez-vous de la saison face à Tottenham. Au micro de RMC Sport, le président Pablo Longoria a partagé ses grandes ambitions pour cette campagne européenne, tout en assurant ne vouloir sous-estimer aucun des adversaires présents dans son groupe.

L’Olympique de Marseille s’est battu toute la saison dernière pour vivre ce moment. Aujourd’hui, Dimitri Payet et ses coéquipiers y sont. Les Phocéens renouent avec la Ligue des champions, et un gros test les attend d’entrée avec le déplacement à Londres afin d’affronter Tottenham.

Avant ce choc de haut niveau, le président Pablo Longoria a fait savoir au micro de RMC Sport, que les Olympiens ne comptent pas faire de la figuration dans cette compétition: "Il y a toujours de l’ambition, toujours la volonté d’être compétitif." Le dirigeant est même clair sur les ambitions du club, à savoir faire bonne impression en Europe avec un bon parcours: "On veut s’améliorer et avoir un niveau d’exigence encore supérieur. Ce sera important pour être compétitif dans cette Ligue des champions."

"C’est un test de haut niveau"

Avant d’envisager d’atteindre le dernier carré de la compétition, les Marseillais devront notamment se défaire des troupes d’Antonio Conte qui effectuent un bon début de saison en Premier League avec une actuelle troisième place. Mais les Phocéens aussi montrent un beau visage en Ligue 1 et sont même dauphins du PSG.

Deux équipes en forme attendues au tournant. Pour Longoria, cette rencontre est l’occasion de voir ce que Marseille a dans le ventre: "Ce soir c’est un match très compliqué, peut-être le plus compliqué du groupe. Tous les matchs seront importants, car c’est un groupe où tout va se jouer sur les petits détails. C’est un test de haut niveau qui va aider à nous positionner. On va voir quel est notre vrai niveau."

Longoria et "la mentalité italienne"

Tout au long de la saison dernière, l’OM a dû se battre afin d’avoir le privilège d’entendre l’hymne de celle qui est considérée comme étant la plus belle des compétitions. Afin de ne pas connaître la même campagne ayant eu lieu sous les ordres d’André Villas-Boas, Longoria fait confiance à son coach Igor Tudor qu’il a recruté pour ce genre d’occasion: "La saison dernière, on ne manquait pas de caractère, mais je pense que la mentalité italienne que Igor Tudor et moi avons est nécessaire."

En parlant de mentalité, l’Espagnol a expliqué ce qu’il tente d’inculquer à ses joueurs au quotidien: "Je transmets la culture, la mentalité et le fait d’être compétitif. Avoir une mentalité de gagnant et de l’ambition. Ce sont les valeurs que nous devons avoir dans le projet, celle que nous devons transmettre aux joueurs et aux supporters."