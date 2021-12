Ligue des champions: Mbappé flambe, Griezmann sauve l'Atlético, Haller enchaîne... Les moments forts de mardi en vidéo

L'AC Milan, battu 2-1 par Liverpool à San Siro, a échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce mardi soir lors de la dernière journée de la phase de poules. Dans le même temps, Antoine Griezmann a brillé avec l'Atlético de Madrid.

· Milan à la trappe, Griezmann sauveur de l'Atlético

Ce dernier mardi soir de la phase de groupes de la Ligue des champions commençait bien pour l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, face à une équipe de Liverpool très remaniée. À la 29e minute, l'opportunisme de Fikayo Tomori, sur un corner qu'Alisson Becker n'a pu repousser convenablement, avait permis au club lombard de prendre l'avantage et de s'emparer provisoirement de la 2e place du groupe B. Mais le défenseur central anglais, alors que Mohamed Salah avait égalisé entre temps (36e), a offert le deuxième but adverse à Divock Origi avec une perte de balle devant sa surface (55e). Résultat: 2-1 pour Liverpool (six victoires sur six) et Milan, lanterne rouge, éliminé.

Dans le même temps, l'Atlético de Madrid s'en est remis à Antoine Griezmann. Auteur de son 4e but européen de la saison (56e), d'une passe décisive à destination d'Angel Correa (90e) et d'une offrande pour Rodrigo De Paul (90e+2), le Français a permis aux Colchoneros de s'imposer 3-1 face au FC Porto, de se hisser de la 4e à la 2e place et donc de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'unique but portugais a été marqué dans le temps additionnel par Sergio Oliveira, sur penalty. Ce match, dirigé par Clément Turpin, a été marqué en seconde période par une bagarre générale à la suite d'un mauvais geste de Yannick Carrasco. Ce dernier a été exclu, tout comme Wendell.

· Mbappé et Messi brillent

En match avancé, à 18h45, le PSG a surclassé le Club Bruges sur le score de 4-1. En moins de sept minutes, Kylian Mbappé s'est offert un doublé. Lionel Messi a fait de même, avec une frappe enroulée en première période, puis un penalty en seconde. Pour les Belges, qui terminent dernier, Mats Rits a su réduire l'écart à 3-1.

Dans l'autre rencontre du groupe A, le RB Leipzig a validé sa qualification pour la Ligue Europa en battant Manchester City (2-1). Dominik Szoboszlai (24e) et André Silva (71e) ont inscrit les buts allemands, et celui des Skyblues a été marqué par Riyad Mahrez (76e).

· Reus porte Dortmund, Haller insatiable avec l'Ajax

Le groupe C a été le plus prolifique de la soirée. Le Borussia Dortmund, certain de finir 3e, n'a fait qu'une bouchée de Besiktas (5-0). Le plus beau but est l'oeuvre de Marco Reus, qui s'est amusé dans une défense turque totalement amorphe (53e). Le milieu offensif allemand avait auparavant marqué le deuxième but allemand sur penalty (45e+2), tandis que Donyell Malen s'était chargé de l'ouverture du score (29e). Erling Haaland en a ensuite profité pour s'offrir un doublé (68e, 81e). Le voilà donc à 17 buts en 13 matchs. Les Stambouliotes, réduits à dix avec l'exclusion de Welinton, quittent la compétition sans le moindre point.

Un autre buteur en pleine forme a soigné ses statistiques: Sébastien Haller. Sur penalty, l'international ivoirien a marqué son 10e but de la saison en Ligue des champions. Cela a lancé l'Ajax, qui s'est imposé 4-2 face au Sporting Portugal. Dans cette rencontre entre qualifiés, les Néerlandais, qui font aussi un 18/18 points, ont aussi profité d'un joli numéro d'Antony (42e) et des buts de David Neres (58e) et Steven Berghuis (62e). Les deux buts portugais ont été inscrits par Nuno Santos (22e) et Tabata (78e).

· Le Real sanctionne l'Inter, le Sheriff surprend encore

Avec une frappe puissante de Toni Kroos (17e) et un superbe enroulé de Marco Asensio (79e), le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à l'Inter. Peu après l'heure de jeu, Nicolo Barella a écopé d'un carton rouge direct pour un acte de violence sur Eder Militão. Ce résultat n'a aucune incidence sur le classement: les Madrilènes étaient déjà premiers du groupe, les Milanais deuxièmes.

Enfin, toujours dans le groupe D, le Shakhtar, qui menait depuis la 42e minute grâce à Fernando, a été rattrapé en toute fin de rencontre par un but de Boban Nikolov pour le surprenant Sheriff Tiraspol (1-1). Le club moldave disputera les barrages de la Ligue Europa.