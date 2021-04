Ligue des champions: N'Golo Kanté élu joueur de la semaine

N'Golo Kanté a été désigné joueur de la semaine par l'UEFA, après sa très bonne prestation avec Chelsea face au Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions.

Il était partout. Ce mardi, N'Golo Kanté a sorti une prestation de haut niveau dans l'entrejeu de Chelsea face au Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1). Logiquement élu homme du match, le Français a de nouveau impressionné les observateurs, en étant très actif à la récupération avec une zone d'influence énorme.

Au sortir de la rencontre, le milieu des Blues a d'ailleurs vu son coéquipier en sélection, Raphael Varane, reconnaître que son volume de jeu avait posé beaucoup de problèmes aux Madrilènes.

"N'Golo ? Il nous a gênés, c’est clair. À ce moment de la saison, le physique est déterminant et c’est vrai qu’il court beaucoup (rires). Ça nous a posé pas mal de problèmes, il a réussi à casser les lignes, il a aussi cette capacité à récupérer des ballons. On connaît la qualité de cette équipe, et il est l’une de leurs forces."

Le défenseur français n'était d'ailleurs pas le seul à régair à la performance du milieu de Chelsea. Sur Twitter, son ancien coéquipier Cesc Fabregas s'est lui aussi laisser aller à quelques mots élogieux : "Il a toujours été un grand joueur. Ne doutez jamais de lui. Il joue pour deux."

Désigné joueur de la semaine, devant Benzema

Il y avait deux Français en lice pour le trophée de joueur de la semaine. Auteur d'un 71e but en Ligue des champions, Karim Benzema figurait aussi parmi les prétendants au trophée, en compagnie de Kevin De Bruyne et Angel Di Maria.

Mais c'est bien N'Golo Kanté qui l'a emporté. Le milieu des Blues devance Karim Benzema. Leurs chemins se recroiseront mercredi, à Stamford Bridge cette fois-ci, pour le compte de la demi-finale retour de Ligue des Champions.