Ligue des champions: Di Maria nommé avec deux Français pour le joueur de la semaine

Angel Di Maria (PSG), Kevin De Bruyne (Manchester City), N’Golo Kanté (Chelsea) et Karim Benzema (Real Madrid) sont les quatre nommés pour le titre honorifique de Joueur de la semaine en Ligue des champions.

Il est, avec Marquinhos, l’un des rares parisiens à avoir surnagé mercredi durant la quasi-totalité de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (1-2). Angel Di Maria, que l’on a vu passeur décisif pour son capitaine brésilien sur le seul but parisien et de tous les efforts pour se jeter dans les pieds mancuniens, a été nommé ce jeudi par l’UEFA parmi les quatre prétendants au Joueur de la semaine, comptant pour les demies de C1.

L’ailier argentin trône dans cette liste avec son adversaire et bourreau Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain de City a été buteur chanceux sur coup franc face au PSG, principal instigateur de la révolte anglaise en seconde période et désigné meilleur joueur de la rencontre.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité la Ligue des champions

Kanté dans tous les bons coups

Ces deux éléments sont accompagnés de deux Français, flamboyants eux aussi lors du duel Real Madrid-Chelsea (1-1) comptant pour la première manche du dernier carré de la compétition. Le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté a délivré une véritable masterclass, proposant une grosse activité aussi bien défensive qu’offensive face aux Merengue. Une prestation saluée par son adversaire Raphaël Varane ou encore Cesc Fabregas, et qui lui a valu d’être désigné Homme du match.

L’international tricolore n’a toutefois pas pu empêcher la belle prestation de Karim Benzema, auteur du but de l’égalisation pour les Madrilènes d’un enchaînement spectaculaire et intéressant dans le jeu du géant espagnol, surtout dans le second acte. Il succèdera peut-être à Neymar, dernier lauréat pour le titre honorifique de Joueur de la semaine en Ligue des champions après sa prestation étincelante contre le Bayern Munich, en quart de finale retour de la compétition.