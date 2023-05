Ligue des champions: on connaît une grande partie du casting pour la saison 2023-2024

Alors qu'une grande partie des championnats européens ont livré leur verdict, 25 des 32 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 sont déjà connues. Et il y a du beau monde.

La composition de la dernière phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 avant le changement de format prend forme. Alors que beaucoup de championnats européens sont déjà figés ou terminés, 25 des 32 équipes qualifiées sont déjà connues, de même que les chapeaux dans lesquelles elles seront placées lors du tirage au sort. Dans les championnats du Big Four, tous les qualifiés sont connus.

En Angleterre, Newcastle et Manchester United ont rejoint City et Arsenal. En Espagne, la Real Sociedad accompagne le Real Madrid, l'Atlético et le Barça. En Allemagne, l'Union Berlin a validé la première qualification de son histoire en C1 lors d'une dernière journée complètement folle. En Italie, Naples, la Lazio, le Milan et l'Inter verront la phase de groupes. En cas de succès en finale de la compétition le 10 juin prochain, les Intéristes seront placés dans le chapeau 1 ou dans le chapeau 2 en cas de défaite face à Manchester City. Une situation que va suivre avec attention le Feyenoord, assuré de voir la C1 via son championnat. Si les Citizens remportent la Ligue des champions, le dernier ticket du chapeau 1 reviendra au club néerlandais.

Du très lourd à venir pour Lens

En tant que champion de France, le PSG est automatiquement placé dans le chapeau 1. Les Parisiens ne sont pas à l'abri de tomber sur un gros morceau dès la phase de groupes (Real Madrid, Manchester United). Des grosses cylindrées que les Lensois sont assurés de croiser. Officiellement qualifié pour la Ligue des champions depuis la victoire à Ajaccio ce week-end, le club nordiste sera dans le chapeau 4 en raison de son coefficient (12.000).

Le casting sera complété par le vainqueur de la Ligue Europa (Roma ou Séville) et par les six barragistes, parmi lesquels peut figurer l'OM. Troisièmes de Ligue 1, les Marseillais devront arpenter un chemin tortueux pour espérer se qualifier pour la phase de groupes.

Le chapeau 1

Vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Ligue Europa, Manchester City, Barcelone, Naples, Bayern Munich, PSG, Benfica

Le chapeau 2

Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

Le chapeau 3

Salzbourg, AC Milan, Lazio, Etoile Rouge de Belgrade

Le chapeau 4

Union Berlin, Lens

Les équipes dont le chapeau reste à définir

Inter (1 ou 2), Feyenoord (1 ou 3), Shakhtar Donetsk (2 ou 3), Real Sociedad, Celtic, Newcastle (3 ou 4)