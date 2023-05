Eredivisie: Xavi Simons envoie le PSV en C1 et finit co-meilleur buteur

Arrivé libre de tout contrat au PSV Eindhoven en provenance du PSG, Xavi Simons a marqué les esprits pour sa première saison aux Pays-Bas. Encore buteur ce dimanche contre Alkmaar, le milieu offensif a définitivement assuré la qualification pour la prochaine Ligue des champions à son club, avec un but inscrit à la dernière seconde.

Considéré comme un grand espoir au Barça et au PSG, Xavi Simons a confirmé tout le talent aperçu durant cette saison au PSV Eindhoven. Avec ses 19 buts, le milieu offensif a éclaboussé l’Eredivisie de son talent. À tel point que les Parisiens hésiteraient à faire revenir le Néerlandais.

Si l’avenir du joueur est incertain, ce dernier a encore marqué les esprits durant la dernière journée du championnat. Opposé à l’AZ Alkmaar, l’ancien parisien a inscrit un doublé qui vaut de l’or à la fois pour lui, et pour son club. Avec ces réalisations, le Néerlandais est devenu le meilleur buteur du championnat (19 réalisations), mais la belle histoire ne s’arrête pas là.

Un dernier but plus que décisif

Cette rencontre représentait un énorme enjeu pour le PSV : la qualification pour la prochaine Ligue des champions. En cas de défaite, Eindhoven pouvait perdre sa 2e place en cas de victoire de l’Ajax Amsterdam contre Twente. Mais celui qui a fait ses premières capes avec la sélection nationale cette saison, a évité à son club de se concentrer sur le résultat du 3e de l’Eredivisie.

À la 97e minute, Simons accélère et s’infiltre dans la surface adverse. Après avoir contourné le gardien, le joueur de 20 ans conclut du droit dans le but vide, et part célébrer cette qualification avec les supporters. Pour sa première saison dans son pays natal, l’ancien Parisien termine en plus co-meilleur buteur. Reste à voir si le PSV pourra profiter de son joyau la saison prochaine.

Le conseil de Koeman à Xavi Simons

Si Xavi Simons devrait susciter de nombreux intérêts après sa belle saison, son sélectionneur Ronald Koeman lui recommande de ne pas se presser, et de rester une saison de plus au PSV: "Je pense que ce serait très bien pour lui de rester une année de plus au PSV", a-t-il conseillé dans l’émission Studio Voetbal.

Alors que le PSG dispose d’une clause de rachat estimée à 12M€, le principal intéressé ne pense pas forcément à un retour en France, comme il l’avait confié au média néerlandais Algemeen Dagblad: "Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause qui stipule que le PSG pourrait me racheter. Après je pense aussi que j'ai signé au PSV pour 5 ans non ? J'ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux réussir de grandes choses ici."