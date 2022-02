Ligue des champions: "Plafond de verre", le film RMC Sport de Chelsea-Lille

Battu 2-0 par le champion d'Europe en titre Chelsea à Stamford Bridge en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le LOSC se retrouve dos au mur avant le match retour. RMC Sport vous propose le film de la rencontre, en longueur et avec des images inédites.

Frustrés mais pas encore éliminés. Mardi soir à Londres, les Dogues sont tombés sur un os en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Battus 2-0 par les Blues, les hommes de Jocelyn Gourvennec savent qu'ils devront déplacer des montagnes pour faire tomber les champions d'Europe et champions du monde en titre à Pierre-Mauroy dans un peu moins de trois semaines.

Pour autant, 15 ans après leur dernière participation à ce stade de la compétition, les Lillois n'ont pas démérité. Dans l'antre de Stamford Bridge, les Nordistes tentent d'évoluer haut sur le terrain mais la sanction interviendra rapidement sur un corner et une tête de Kai Havertz (1-0, 8e minute). Pas de quoi décourager Renato Sanches, qui dicte la mesure dans l'entrejeu et emmène dans sa lignée ses partenaires. Mais en face, Chelsea a la parade : elle s'appelle N'Golo Kanté.

Les Dogues plient face à l'ogre Kanté

Le Français est littéralement partout, comme à son habitude. Présent sur tous les ballons de récupération au milieu, le champion du monde déroule aussi sa technique en transition. Pour autant Benjamin André et ses partenaires ne plient pas. Auteurs de neuf tirs en première période, ils ne garent pas le bus, loin de là. Mais devant, Jonathan David a du mal à être servi et s'agace des pertes de balles qui se multiplient à mesure que le chronomètre avance. C'est d'ailleurs une erreur qui mènera au deuxième but des Blues, un caviar de Kanté pour Christian Pulisic (2-0, 63e). Amadou Onana tente de remobiliser les siens mais en vain.

Il reste désormais une deuxième manche aux Lillois pour aller chercher l'un des plus gros exploits de son histoire. Rendez-vous est pris le 16 mars sur RMC Sport.