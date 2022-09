Ligue des champions: pour Marquinhos, le PSG est "prêt pour la Juve"

Après la nette victoire face au FC Nantes (0-3) samedi lors de la 6e journée de Ligue 1, le capitaine du PSG Marquinhos s’est projeté sur le choc face à la Juve, mardi soir au Parc des Princes, pour l’entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions.

Tous les feux sont au vert pour le PSG. Auteurs d’un début de saison presque parfait, les Parisiens abordent la Ligue des champions avec le plein de confiance après avoir surclassé le FC Nantes (0-3) samedi soir à la Beaujoire. Le capitaine brésilien, l’assure, Paris est prêt pour affronter la Juventus, mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport1) : "L'équipe a fait un bon chemin jusqu’à présent, a commenté le défenseur central après le succès face aux Canaris. On est prêt. On a fait une très bonne préparation, des bons matchs, on a gagné. Cela fait deux fois qu’on fait des clean sheets. On a fait des bonnes performances lors de deux matchs à l’extérieur (Toulouse et Nantes). C’est la meilleure des préparations. En Ligue des champions, le contexte est toujours différent. Ce sont des matchs à part. On a fait une bonne préparation maintenant il faut assurer en Ligue des champions et faire un super match à la maison."

"Il ne faut pas s’attendre à un match tranquille"

Mardi soir, "Marqui" et ses partenaires retrouveront des visages connus (Paredes, Di Maria, Rabiot). Cela n’empêche pas le Brésilien de prendre ce rendez-vous très au sérieux : "Il y a des amis là-bas. J’ai joué contre la Juve mais c’était il y a longtemps quand je jouais en Italie (à l’AS Roma). L’équipe a changé mais il y a toujours ce caractère italien, beaucoup de physique et de tactique. C'est une équipe qui a beaucoup d’engagement. Il ne faut pas s’attendre à un match tranquille. C’est un match de haut niveau." PSG-Juve, c'est mardi soir, à 21h, au Parc des Princes.